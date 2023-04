Partidos de hoy, Perú, 3 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: Tottenham

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Everton vs. Tottenham por Premier League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 3 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

2:00 p.m. Valencia CF vs. Rayo Vallecano – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. Everton vs. Tottenham – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Empoli vs. US Lecce – STAR+

1:45 p.m. Sassuolo vs. Torino – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

2:00 p.m. Racing Club vs. Defensor Sporting – STAR+, GolTV

5:00 p.m. Plaza Colonia vs- Montevideo City – STAR+

Partidos de hoy, LaLiga SmartaBank – España

2:00 p.m. Albacete vs. UD Las Palmas – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

6:00 p.m. Belgrano vs. Sarmiento – AFA Play, Fanatiz, Fanatiz, STAR+

7:30 p.m. Central Córdoba vs. Arsenal Sarandí – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 – Conmebol

4:30 p.m. Chile vs. Uruguay – D Sports

7:00 p.m. Brasil vs. Colombia – D Sports





Se ha formulado la hipótesis de que el procesamiento de alimentos desempeña un papel en el desarrollo del cáncer; sin embargo, los datos de estudios epidemiológicos a gran escala son escasos. Este estudio investigó la asociación entre la ingesta dietética según la cantidad de procesamiento de alimentos y el riesgo de cáncer en 25 sitios anatómicos utilizando datos del estudio de Investigación Prospectiva Europea sobre el Cáncer y la Nutrición (EPIC).