Partidos de hoy, Perú, 3 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: Sport Huancayo

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cusco FC vs. Sport Huancayo por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, viernes 3 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

3:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Huancayo – Por confirmar

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

3:00 p.m. Athletic Club vs. Cádiz CF – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. Chelsea vs. Fulham – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. Augsburgo vs. Bayer Leverkusen – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank - España

3:00 p.m. Málaga vs. Real Oviedo – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Liga MX - México

10:05 p.m. Mazatlán FC vs. FC Juárez – STAR+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

6:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

6:00 p.m. Tigre vs. Rosario Central – STAR+, Fanatiz, AFA Play

Partidos de hoy, Liga de Arabia Saudita

10:00 a.m. Al Fateh vs. Al Nassr - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Serie B - Italia

2:30 p.m. Modena vs. Cagliari - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 – Conmebol

3:00 p.m. Uruguay vs. Ecuador - D Sports, D GO

5:30 p.m. Brasil vs. Venezuela - D Sports, D GO

8:00 p.m. Colombia vs. Paraguay - D Sports, D GO





