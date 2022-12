Partidos de hoy, Perú, 31 de diciembre: resultados y canales de TV | Fuente: Barcelona

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Espanyol por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 31 de diciembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

08:00 a.m. Barcelona vs. Espanyol - D Sports, D GO

10:15 a.m. Villarreal vs. Valencia – D Sports, D GO

10:15 a.m. Real Sociedad vs. Osasuna - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. Wolves vs. Manchester United – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Manchester City vs. Everton – STAR+

10:00 a.m. Newcastle vs. Leeds United - STAR+, ESPN

10:00 a.m. Fulham vs. Southampton – STAR+

10:00 a.m. Bournemouth vs. Crystal Palace – STAR+

12:30 p.m. Brighton vs. Arsenal – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, A-League – Australia

03:00 a.m. Central Coast vs. Melbourne Victory – OneFootball

11:00 p.m. Newcastle Jets vs. Sydney FC - OneFootball





