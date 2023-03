Partidos de hoy, Perú, 4 de marzo: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOPHE SIMON

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs. Nantes por Ligue 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 4 de marzo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Academia Cantolao – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

4:00 p.m. Sporting Cristal vs. ADT – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

08:00 a.m. Getafe vs. Girona – STAR+, ESPN 3

10:15 a.m. Almería vs. Villarreal – D Sports, D GO

12:30 p.m. Mallorca vs. Elche - D Sports, D GO

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Sevilla - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. Manchester City vs. Newcastle – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Arsenal vs. Bournemouth – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Chelsea vs. Leeds United – STAR+

10:00 a.m. Aston Villa vs. Crystal Palace – STAR+

10:00 a.m. Brighton vs. West Ham – STAR+

10:00 a.m. Wolverhampton vs. Tottenham – STAR+

12:30 p.m. Southampton vs. Leicester City – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Serie A - Italia

09:00 a.m. Monza vs. Empoli – STAR+

12:00 p.m. Atalanta vs. Udinese – STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. Fiorentina vs. AC Milan – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Mainz 05 vs. Hoffenheim – STAR+

09:30 a.m. Augsburgo vs. Werder Bremen – STAR+

09:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Friburgo – STAR+

09:30 a.m. Unión Berlín vs. Colonia – STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. Bochum vs. Schalke 04 – STAR+

12:30 p.m. Stuttgart vs. Bayern Munich – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lens vs. Lille – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

7:45 a.m. Montevideo City. vs. Defensor Sporting – STAR+

3:00 p.m. CA Cerro vs. Nacional – STAR+, GolTV

5:30 p.m. Boston River vs- River Plate M. – STAR+

Partidos de hoy, Liga Colombiana

8:30 p.m. Medellín vs. Águilas Doradas – Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. La Guaira vs. Estudiantes Mérida – GolTV Play

4:15 p.m. Monagas SC vs. Hermanos Colmenarez – GolTV Play

6:30 p.m. Deportivo Táchira vs. Rayo Zuliano – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Club León vs. Atlético San Luis – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Portimonense vs. Sporting Club – GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. Chaves vs- FC Porto – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. El Nacional vs. Técnico Universitario – STAR+

4:30 p.m. LDU Quito vs. Aucas – STAR+

7:00 p.m. Barcelona SC vs. Delfín SC – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

3:00 p.m. Gimnasia LP vs. CA Colón – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

3:00 p.m. Platense vs. Central Córdoba – STAR+, Fanatiz, AFA Play

5:15 p.m. Lanús vs. River Plate – STAR+, Fanatiz, AFA Play, ESPN

7:30 p.m. Newell’s Old Boys vs. Barracas Central - STAR+, Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs. Banfield - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports





