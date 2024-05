Partidos de hoy, sábado 4 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Cádiz por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 4 de mayo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio - Liga 1 Max, Liga 1 Play

5:30 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Garcilaso - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

7:00 a.m. | Real Sociedad vs. UD Las Palmas - ESPN 4, Star+

9:15 a.m. | Real Madrid vs. Cádiz - D Sport, DGO

11:30 a.m. | Girona vs. FC Barcelona - ESPN 3, Star+

2:00 p.m. | Mallorca vs Atlético de Madrid - ESPN 3, Star+

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Arsenal vs. Bournemouth - ESPN, Star+

9:00 a.m. | Burnley vs. Newcastle - ESPN, Star+

9:00 a.m. | Brentford vs. Fulham - Star+

9:00 a.m. | Sheffield United vs. Nottingham Forest - Star+

11:30 a.m. | Manchester City vs. Wolverhampton - ESPN, Star+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Darmstadt 98 - Star+

8:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Augsburgo - ESPN 2, Star+

8:30 a.m. | Stuttgart vs. Bayern Munich - Star+

8:30 a.m. | Werder Bremen vs. Borussia Monchengladbach - Star+

11:30 a.m. | Colonia vs. Friburgo - Star+

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:00 a.m. | Monza vs. Lazio - Star+

1:45 p.m. | Sassuolo vs. Inter de Milán - ESPN, Star+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | AS Mónaco vs. Clermont - ESPN 4, Star+

2:00 p.m. | Stade Brestois vs. Nantes - Star+

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. | DC United vs. Philadelphia Union - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | San José Earthquakes vs. Los Angeles FC - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Toronto FC vs. FC Dallas - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Orlando City vs. FC Cincinnati - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Atlanta United vs. Minnesota United - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Inter Miami vs. New York RB - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Portland Timbers - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Chicago Fire vs. New England Revolution - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Houston Dynamo vs. St. Louis City FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Nashville SC vs. CF Montreal - MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs. Sporting KC - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Austin FC - MLS Season Pass (Apple TV)

