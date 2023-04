FBC Melgar debuta en Copa Libertadores 2023. | Fuente: FBC Melgar | Fotógrafo: EDSON FLORES SILLOCA

Este jueves 6 de abril, jueves santo, el fútbol no se detiene. Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs. Olimpia por Copa Libertadores. Además, la Selección Peruana Sub 17 enfrenta a su par de Argentina por el Sudamericano. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, jueves 6 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p. m. Atlético Mineiro vs. Libertad – STAR+, ESPN 4

5:00 p. m. Liverpool vs. Corinthians – STAR+, ESPN

7:00 p. m. Monagas vs. Boca Juniors – STAR+, ESPN 2

7:00 p. m. Melgar vs. Olimpia – STAR +, ESPN





Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p. m. Huracán vs. Guaraní – STAR+, ESPN 3

7:00 p. m. Tacuary vs. Bragantino – DSports, DGO

7:00 p. m. Puerto Cabello vs. Deportes Tolima – STAR+, ESPN 3

7:00 p. m. Tigre vs. Sao Paulo – DSports, DGO

7:00 p. m. Magallanes vs. Botafogo – STAR+, ESPN 4





Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17

4:30 p. m. Paraguay vs. Bolivia – DSports

7:00 p. m. Perú vs. Argentina – DSports

Partidos de hoy, Copa de Francia

1:45 p. m. Annecy FC vs. Toulouse – DSports, DGO

Partidos de hoy, Finalíssima Femenina

1:45 p. m. Inglaterra vs. Brasil – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Amistoso Femenino

6:00 p. m. Argentina vs. Venezuela – DSports, DGO

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B - Ecuador

7:00 p. m. Macará vs. Búhos ULVR – STAR+



Partidos de hoy, Serie C - Italia

11:00 a. m. Alessandria vs. US Ancona – OneFootball PPV

1:00 p. m. Pergolettese vs. Vicenza Virtus – Onefotball PPV

1:30 p. m. ACN Siena vs. Gubbio - Onefootball PPV