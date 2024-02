Partidos de hoy, lunes 5 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Los Chankas por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 5 de febrero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Los Chankas - Liga 1 Max

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. Sevilla - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Brentford vs. Manchester City - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia



2:45 p.m. | Roma vs. Cagliari - ESPN 3, STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

3:30 p.m. | Godoy Cruz vs. Lanús - AFA Play, Fanatiz

4:00 p.m. | San Lorenzo vs. Unión - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

5:45 p.m. | Tigre vs. Boca Juniors - ESPN, STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Estudiante de La Plata vs. Racing - ESPN, STAR+, AFA Play, Fanatiz

8:00 p.m. | Banfield vs. Instituto - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

4:00 p.m. | Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira - RCN, Fanatiz

6:10 p.m. | Deportivo Pasto vs. Jaguares - RCN, Fanatiz

8:20 p.m. | Medellín vs. Deportivo Cali - RCN, Fanatiz

Partidos de hoy, Preolímpico Sub 23 - Conmebol

3:00 p.m. | Brasil vs. Paraguay - DSports, DGO

6:00 p.m. | Argentina vs. Venezuela - DSports vs. DGO

