Partidos de hoy, martes 5 de marzo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Copa Sudamericana

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Garcilaso vs. ADT por la Copa Sudamericana.





Programación de los partidos de hoy, martes 5 de marzo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Nacional vs. Palestino - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Universidad Católica vs. Coquimbo Unido - ESPN 2, STAR+

5:00 p.m. | Real Tomayapo vs. Jorge Wilstermann - DSports, DGO

7:30 p.m. | Carabobo vs. Metropolitanos - ESPN 3, STAR+

7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. ADT - DSports, DGO

9:00 p.m. | Deportes Tolima vs. Medellín - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

3:00 p.m. | Real Sociedad vs. PSG - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | Bayern Munich vs. Lazio - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

5:00 p.m. | Barracas Central vs. Independiente - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Racing vs. Sarmiento - STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Vélez vs. Rosario Central - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Copa Libertadores Sub 20 - Conmebol

1:00 p.m. | Colo Colo vs. Boca Juniors - Nativa

4:00 p.m. | Puerto Cabello vs. Always Ready - Nativa

Partidos de hoy, Liga de Campeones - Concacaf

8:00 p.m. | Orlando City vs. Tigres - STAR+

10:00 p.m. | Herediano vs. Robimhood - STAR+