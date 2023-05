Partidos de hoy, sábado 6 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga, Premier League y Liga Profesional

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Osasuna por la final de Copa del Rey. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 6 de mayo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. ADT - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Sport Huancayo vs. Atlético Grau - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. Cienciano vs. Deportivo Garcilaso - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Copa del Rey – España

3:00 p.m. Real Madrid vs. Osasuna – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Manchester City vs. Leeds United – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Tottenham vs. Crystal Palace – STAR+, ESPN 2

09:00 a.m. Bournemouth vs. Chelsea – STAR+

09:00 a.m. Wolves vs. Aston Villa – STAR+

11:30 a.m. Liverpool vs. Brentford – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. AC Milan vs. Lazio – STAR+

11:00 a.m. AS Roma vs. Inter de Milán – STAR+, ESPN 3

1:45 p.m. US Cremonese vs. Spezia Calcio

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Augsburgo vs. Union Berlin – STAR+

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt – STAR+

08:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Bochum – STAR+

08:30 a.m. Friburgo vs. RB Leipzig – STAR+

08:30 a.m. Hertha Berlín vs. Stuttgart – STAR+

11:30 a.m. Werder Bremen vs. Bayern Munich – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Niza vs. Rennes – STAR+

12:00 p.m. Stade de Reims vs. Lille – STAR+

2:00 p.m. Lens vs. O. Marsella – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

3:30 p.m. Montevideo Wanderers vs. CA Fénix – STAR+





Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

11:45 a.m. Sparta Rotterdam vs. PSG Eindhoven – STAR+

2:00 p.m. Ajax vs- AZ Alkmaar – STAR+





Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:25 p.m. Once Caldas vs. Junior – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

1:30 p.m. Lanús vs. CA Huracán – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

4:00 p.m. Belgrano vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

4:00 p.m. Colón vs. Banfield – Fanatiz, AFA Play, STAR+

6:30 p.m. Argentinos Jrs. vs. Independiente – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports





