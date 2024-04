Partidos de hoy, lunes 8 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Cusco FC por la Liga 1 Te Apuesto 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 8 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto, Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Cusco FC - Liga 1 Max y Liga 1 Play



Partidos de hoy, Serie A, Italia

1:45 p.m. | Udinese vs. Inter - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

1:30 p.m. | Deportivo Riestra vs. Huracán - STAR+, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Sarmiento - STAR+, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Platense vs. Tigre - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. | Imbabura vs. Macará - STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Superliga - Dinamarca

12:00 p.m. | Brondby vs. Silkeborg - OneFootball

Partidos de hoy, Supercopa - Arabia Saudita

2:30 p.m. | Al Hilal vs. Al Nassr - SSC, DAZN

