Programación de los partidos de hoy, sábado 8 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Sport Boys vs. Deportivo Municipal – GOLPERÚ, Movistar Play

3:30 p.m. UTC vs. ADT – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Cienciano vs. Carlos A. Mannucci - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Osasuna vs. Elche – STAR+, ESPN Extra

09:15 p.m. Espanyol vs. Athletic Club – D Sports, D GO

11:30 a.m. Real Sociedad vs. Getafe – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Manchester United vs. Everton – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Tottenham vs. Brighton – STAR+

09:00 a.m. Fulham vs. West Ham – STAR+

09:00 a.m. Aston Villa vs. Nottingham Forest – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Leicester City vs. Bournemouth – STAR+

09:00 a.m. Brentford vs. Newcastle – STAR+

09:00 a.m. Wolves vs. Chelsea – STAR+

11:30 a.m. Southampton vs. Manchester City – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Udinese vs. Monza – STAR+

07:30 a.m. Fiorentina vs. Spezia Calcio – STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. Atalanta vs. Bologna – STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. Sampdoria vs. US Cremonese – STAR+

11:30 a.m. Torino vs. AS Roma – STAR+

11:30 a.m. Hellas Verona vs. Sassuolo – STAR+

1:45 p.m. Lazio vs. Juventus – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt – STAR+

08:30 a.m. Mainz 05 vs. Werder Bremen – STAR+

08:30 a.m. Augsburgo vs. Colonia– STAR+

08:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Union Berlin – STAR+, ESPN 4

08:30 a.m. Friburgo vs. Bayern Munich – STAR+

08:30 a.m. Hertha Berlin vs. RB Lepizig – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Angers vs. Lille – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. CA Fénix vs. River Plate M. – STAR+

2:00 p.m. Defensor Sporting vs. CA Cerro – STAR+

4:30 p.m. Montevideo City vs. Racing Club – STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

1:00 p.m. PSV vs. Excelsior – STAR+

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:30 p.m. Millonarios vs. DIM Medellín – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. Metropolitanos vs. Carabobo – GolTV Play

5:15 p.m. Deportivo Táchira vs. Zamora FC – GolTV Play

7:30 p.m. Mineros Guayana vs. La Guaira – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Chivas Guadalajara vs. Necaxa – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

8:05 p.m. Club Leòn vs. Cruz Azul – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de Primeira Liga, Portugal

09:30 a.m. Arouca vs. Marítimo – GolTV Play, GolTV

12:00 p.m. Portimonense vs. Río Ave – GolTV Play

2:30 p.m. SC Braga vs. Estoril Praia – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga PRO – Ecuador

1:00 p.m. Gualaceo vs. Técnico Universitario – STAR+

3:30 p.m. El Nacional vs. U Católica – STAR+

6:00 p.m. Independiente del Valle vs. Delfín SC – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. New York RB vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New York City vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Los Angeles FC vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Seattle Sounders vs. St. Louis City SC – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

1:30 p.m. Sarmiento vs. Argentinos Juniors – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

4:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Belgrano - Fanatiz, AFA Play, STAR+

4:00 p.m. Gimnasia y Esgrima vs. Racing Club - Fanatiz, AFA Play, STAR+

6:30 p.m. Defensa y Justicia vs. Central Córdoba - Fanatiz, AFA Play

6:30 p.m. Atlético Tucumán vs. San Lorenzo - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 – Conmebol

7:00 p.m. Argentina vs. Paraguay – D Sports

7:00 p.m. Perú vs. Venezuela – D Sports





