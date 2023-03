Partidos de hoy, Perú, 8 de marzo: resultados y canales de TV | Fuente: EFE

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs. Bayern Munich por Champions League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de marzo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. Magallanes vs. DIM – STAR+, ESPN 2

7:30 p.m. Millonarios vs. Atlético Mineiro – STAR+, Pluto TV, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. Defensor Sporting vs. Danubio – D Sports, D GO

5:00 p.m. Club Guaraní vs. Sportivo Ameliano – D Sports, D GO

5:00 p.m. Guabirá vs. Oriente Petrolero – STAR+, ESPN 3

7:00 p.m. Águilas Doradas vs. Santa Fe - D Sports, D GO

7:00 p.m. Estudiantes de Mérida vs. Deportivo Táchira – STAR+, ESPN

9:00 p.m. César Vallejo vs. Binacional – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

3:00 p.m. Tottenham vs. AC Milan – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Argentina

3:10 p.m. Sarmiento vs. Chaco For Ever – TyC Sports

7:10 p.m. River Plate vs. Racing Córdoba – TyC Sports

Partidos de hoy, Liga de Campeones – Concacaf

6:00 p.m. Tauro vs. Club León – STAR+

8:00 p.m. Deportivo Olimpia vs. Atlas – STAR+

10:00 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Real España – STAR+

Partidos de hoy, Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Tlaxcala vs- Cancún FC – STAR+

8:05 p.m. Venados vs. Atlante – STAR+

10:05 p.m. Raya2 Expansión vs. Alebrijes Oaxaca – STAR+





NUESTROS PODCASTS

Nuevo medicamento reduce el colesterol y puede reemplazar a las estatinas

Los medicamentos conocidos como estatinas son el tratamiento de primera elección para el colesterol alto, pero millones de personas que no pueden o no quieren tomar esas píldoras debido a los efectos secundarios pueden tener otra opción.