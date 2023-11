Partidos de hoy, miércoles 8 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, Champions League y MLS

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes por la final de la Liga1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, Liga1 Betsson - Perú

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario - Liga1 Play, Liga1 Max

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Real Sociedad vs. Benfica - ESPN 2, STAR+

12:45 p.m. | Napoli vs. Union Berlín - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | Arsenal vs. Sevilla - Fox Sports 2, STAR+

3:00 p.m. | Real Madrid vs. Braga - ESPN, ATV, STAR+

3:00 p.m. | PSV vs. Lens - Fox Sports 3, STAR+

3:00 p.m. | Bayern vs. Galatasaray - ESPN 3, STAR+

3:00 p.m. | RB Salzburgo vs. Inter - ESPN 4, STAR+

3:00 p.m. | Copenhague vs. Manchester United - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

4:00 a.m. Melbourne City vs. Burinam United - STAR+

5:00 a.m. Pohang Steel vs. Urawa Red Diamonds - STAR+

5:00 a.m. Vntforet Kofu vs. Zheijang - STAR+

5:00 a.m. Lion City vs. Jeonbuk - STAR+

7:00 a.m. Hanoi vs. Wuhan - STAR+

7:00 a.m. True Bangkok vs. Kitchee - STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup - Asia

3:00 a.m. | Stallion vs. Terengganu FC - STAR+

7:00 a.m. | Bali United vs. Central Coast - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

5:00 p.m. | San Lorenzo vs. Boca Juniors - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. | Técnico Universitario vs. LDU Quito - GolTV, STAR+

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

7:00 p.m. | New England Revolution vs. Philadephia Union - MLS Season Pass

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. Internacional vs. Fluminense - STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

5:00 p.m. América MG vs. Coritiba - STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

6:00 p.m. Sao Paulo vs. RB Bragantino - ESPN 3, STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

6:00 p.m. Atlético Paranaense vs. Fortaleza - STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

7:30 p.m. Flamengo vs. Palmeiras - Globo Internacional, STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

NUESTROS PODCASTS

La inteligencia artificial también es usada por la delincuencia

Escuchar a un familiar pidiendo dinero o verlo en situaciones comprometedoras puede generar dudas en cualquier persona. Hoy en día, la delincuencia se aprovecha de diversas herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus fechorías, y esto incluye el uso de la inteligencia artificial. En el siguiente informe de Andrea Amésquita, te presentamos casos recientes y los delitos informáticos que han aumentado en lo que va del año.