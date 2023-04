Partidos de hoy, Perú, 9 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRIS BOURONCLE

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Atlético vs. Alianza Lima por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 9 de abril del 2023: horario y guía de canales





Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Alianza Lima - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Sport Huancayo vs. FBC Melgar – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Universitario vs. Atlético Grau – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

07:00 a.m. Real Valladolid vs. Mallorca – D Sports, D GO

09:15 a.m. Real Betis vs. Cádiz CF – D Sports, D GO

11:30 a.m. UD Almería vs. Valencia CF – D Sports, D GO

2:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Leeds United vs. Crystal Palace – STAR+, ESPN

10:30 a.m. Liverpool vs. Arsenal – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Wolfsburgo – STAR+, ESPN 2

10:30 a.m. Bochum vs. Stuttgart – STAR+, ESPN 2

12:30 p.m. Hoffenheim vs. Schalke 04 – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

06:00 a.m. O. Lyon vs. Rennes – STAR+, ESPN

10:05 a.m. Nantes vs. AS Monaco – STAR+

1:45 p.m. Lorient vs. O. Marsella – STAR+, TV5 Monde, ESPN 3

Partidos de hoy, Campeonato Mineiro – Brasil

2:30 p.m. Atlético Mineiro vs. América MG – Fanatiz, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Campeonato Paranaense – Brasil

3:00 p.m. Athletico Paranaense vs. FC Cascavel – Fanatiz, Brasileirao Play, OneFootball PPV

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:30 p.m. Danubio vs. Nacional – STAR+

4:00 p.m. Cerro Largo vs. Peñarol – STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

09:45 a.m. Ajax vs. Fortuna Sittard – STAR+, ESPN 4

1:00 p.m. Feyenoord vs. RKC Waalwijk – STAR+

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

6:20 p.m. Alianza Petrolera vs. Santa Fe – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. Caracas CF vs. Estudiamtes Mérida – GolTV Play

4:15 p.m. Angostura FC vs. Puerto Cabello – GolTV Play, STAR+

7:00 p.m. Monagas SC vs. Portuguesa FC – GolTV Play

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

12:00 p.m. Casa Pia AC vs. Sporting Club – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga PRO – Ecuador

1:00 p.m. Mushuc Runa vs. Libertad FC – STAR+

3:30 p.m. Guayaquil City vs. LDU Quito – STAR+

6:00 p.m. Aucas vs. Emelec – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

12:00 p.m. Godoy Cruz vs. Tigre – Fanatiz, AFA Play

12:00 p.m. Independiente vs. Estudiantes LP – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

2:30 p.m. Newell’s Old Boys vs. Rosario Central – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:00 p.m. CA Huracán vs. River Plate – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

7:30 p.m. Boca Juniors vs. Colón – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

2:00 p.m. Al Fayha FC vs. Al Nassr – D Sports, D GO





NUESTROS PODCASTS

31 años del golpe de Fujimori

Hace 31 años que el expresidente Alberto Fujimori dio un golpe de Estado que fue un punto de quiebre en el Perú (sucedió el 5 de abril de 1992) ¿Cómo cambió el país después de esta medida de excepción? ¿Fujimori alguna vez fue juzgado por quebrantar el orden constitucional? Se lo contamos en el siguiente informe de Mariano Calvera.