Partidos de hoy, domingo 15 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver Liga 1 y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Alianza Atlético por la Liga 1 Te Apuesto 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 15 de septiembre del 2024: horarios y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

1:00 p.m. | Alianza Atlético vs Universitario - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:15 p.m. | Melgar vs Los Chankas - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. | Celta vs Real Valladolid - DSports, DGO

9:15 a.m. | Girona vs FC Barcelona - ESPN 2, Disney+

11:30 a.m. | Las Palmas vs Athletic - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Valencia - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | Tottenham vs Arsenal - ESPN, Disney+

10:30 a.m. | Wolverhampton vs Newcastle - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Genoa vs Roma - ESPN, Disney+

8:00 a.m. | Atalanta vs Fiorentina - Disney+

8:00 a.m. | Torino vs Lecce - Disney+

11:00 a.m. | Cagliari vs Napoli - ESPN 3, Disney+

1:34 p.m. | Monza vs Inter de Milan - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Ausburgo vs St. Pauli - ESPN 5, Disney+

10:30 a.m. | Mainz vs Werder Bremen - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

8:00 a.m. | Rennes vs Montpellier - ESPN 4, Disney+

10:00 a.m. | Toulouse vs Le Havre - Disney+

10:00 a.m. | Nantes vs Stade de Reims - Disney+

10:00 a.m. | Estrasburgo vs Angers - Disney+

1:45 p.m. | Lens vs Lyon - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

1:00 p.m. Estudiantes vs Platense - TyC Sports, AFA Play

1:00 p.m. | Godoy Cruz vs Sarmiento - AFA Play

3:30 p.m. | Rosario Central vs Talleres - TyC Sports, AFA Play

6:00 p.m. | Argentinos Juniors vs Newells - TyC Sports

Partidos de hoy, Mundial Femenino Sub 20 - FIFA

2:30 p.m. | Brasil vs Corea del Norte - DSports, DGO

4:30 p.m. | Países Bajos vs Colombia - DSports, DGO

6:00 p.m. | Japón vs España - DSports, DGO

8:00 p.m. | Estados Unidos vs Alemania - DSports, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

11:30 a.m. | Danubio vs River Plate - GolTV, Disney+

2:00 p.m. | Deportivo Maldonado vs Liverpool - Disney+

5:30 p.m. | Montevideo Wanderers vs Nacional - GolTV, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

6:30 p.m. | América de Cali vs Deportivo Pereira - RCN

8:30 p.m. | La Equidad vs Millonarios - RCN

Partidos de hoy, Primera División - Brasil

2:00 p.m. | Juventude vs Fluminense - Globo

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

9:30 a.m. | Porto vs Farense - GolTV, GolTV Play

2:30 p.m. | Braga vs Vitoria - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

9:00 a.m. | Kasimpasa vs Fenerbahce - ESPN 7, Dsiney+

12:00 p.m. | Trabzonspor vs Besiktas - Disney+

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:15 p.m. | Seattle Sounders vs Sporting - MLS Season Pass de Apple TV