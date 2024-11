Partidos de hoy, domingo 10 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, domingo 10 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

08:00 a.m. Real Betis vs. Celta – D Sports, DGO

10:15 a.m. Mallorca vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. Real Valladolid vs. Athletic Club – D Sports, DGO

12:30 p.m. Getafe vs. Girona – D Sports, DGO

3:00 p.m. Real Sociedad vs. Barcelona – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Tottenham vs. Ipswich Town – Disney+ Premium

09:00 a.m. Manchester United vs. Leicester City – Disney+ Premium

09:00 a.m. Nottingham Forest vs. Newcastle – Disney+ Premium, ESPN

11:30 a.m. Chelsea vs. Arsenal - Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Atalanta vs. Udinese - Disney+ Premium, ESPN

09:00 a.m. Fiorentina vs. Hellas Verona – Disney+ Premium

09:00 a.m. AS Roma vs. Bologna – Disney+ Premium

12:00 p.m. Monza vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 3

2:45 p.m. Inter de Milán vs. Nápoli – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Augsburgo vs. Hoffenheim – Disney+ Premium

11:30 a.m. Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium

11:30 a.m. Heidenheim vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

09:00 a.m. Niza vs. Lille – Disney+ Premium, ESPN 4

11:00 a.m. Montpellier vs. Stade Brestois – Disney+ Premium

11:00 a.m. Rennes vs. Toulouse – Disney+ Premium, ESPN 4

11:00 a.m. Le Havre AC vs. Stade de Reims – Disney+ Premium

2:45 p.m. O. Lyon vs. Saint Etienne – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

2:30 p.m. Progreso vs. Montevideo Wanderers – Disney+ Premium

5:00 p.m. Defensor Sporting vs. CA Fénix – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa do Brasil

2:00 p.m. Atlético Mineiro vs. CR Flamengo – Globo Internacional

Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:10 p.m. Envigado vs. Deportivo Cali – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga MX – México

10:10 p.m. Tijuana vs. Puebla – Caliente TV YouTube

Partidos de hoy, Liga de Portugal

11:30 a.m. Santa Clara vs. Vitória SC – GolTV Play, GolTV

1:45 p.m. SC Braga vs. Sporting CP – GolTV Play, GolTV

3:45 p.m. Benfica vs. FC Porto – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

10:30 a.m. El Nacional vs. Libertad FC – El Canal del Fútbol

1:00 p.m. Orense SC vs. Técnico Universitario – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. Barcelona SC vs. Cumbayá – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

2:00 p.m. Central Córdoba vs. Estudiantes LP – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

3:15 p.m. River Plate vs. Barracas Central – AFA Play, Fanatiz, Disney+ Premium, ESPN 6

5:15 p.m. Godoy Cruz vs. Talleres – AFA Play, Fanatiz, Disney+ Premium

5:30 p.m. Racing Club vs. Independiente Rivadavia – AFA Play, Fanatiz, Disney+ Premium

7:30 p.m. Sarmiento vs. Boca Juniors – AFA Play, Fanatiz, Disney+ Premium, ESPN