Partidos de hoy, domingo 11 de agosto del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Liga Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Sport Huancayo por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Programación de los partidos de hoy, domingo 11 de agosto del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play

3:00 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Cienciano - Gol Perú

3:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Universitario - L1 Max, L1 Play

6:00 p.m. | Cusco FC vs. César Vallejo - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

6:30 a.m. | Liverpool vs. Sevilla - LCFTV Go

9:00 a.m. | Crystal Palace vs. Nantes - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

9:45 a.m. | Ajax vs. Heerenveen - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | El Nacional vs. Macará - Fanatiz

3:30 p.m. | Delfín SC vs. Imbabura - Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

1:00 p.m. | Instituto vs. Platense - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

1:00 p.m. | Central Córdoba vs. Defensa y Justicia - Fanatiz, AFA Play

3:30 p.m. | Banfield vs. Vélez Sarsfield - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

6:00 p.m. | Estudiantes LP vs. Independiente - TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Serie A | Brasileirao - Brasil

9:00 a.m. | Juventude vs. Botafogo - L1 Play

2:00 p.m. | Bahía vs. Vitória - L1 Play

2:00 p.m. | Flamengo vs. Palmeiras - L1 Play

2:00 p.m. | Sao Paulo vs. Atlético GO - L1 Play

5:00 p.m. | Internacional vs. Athletico Paranaense - L1 Play

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la bacteria E-Coli?

El doctor Elmer Huerta nos explica detalles de la infección de una atleta en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la bacteria E-Coli tras nadar en el Sena.