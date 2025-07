Partidos de hoy, domingo 13 de julio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial de Clubes y Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs. Chelsea por la final del Mundial de Clubes. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 13 de julio del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - PERÚ

11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Atlético Grau – Fanatiz, L1MAX, L1 Play, L1

1:15 p.m. Ayacucho vs. Cienciano – Fanatiz, L1MAX, L1 Play, L1

3:30 p.m. Juan Pablo II vs. Alianza Universidad – Fanatiz, L1MAX, L1 Play

6:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Huancayo – Fanatiz, L1MAX, L1 Play

Partidos de hoy, Mundial de Clubes – FIFA

2:00 p.m. Chelsea vs. PSG – DAZN, D Sports, DGO, América TV, América tvGO

Partidos de hoy, Amistoso

09:00 a.m. Preston North End vs. Liverpool – LFCTV GO

Partidos de hoy, Copa América Femenina – Conmebol

4:00 p.m. Bolivia vs. Paraguay – DGO, D Sports+

7:00 p.m. Brasil vs. Venezuela – DGO, D Sports+

Partidos de hoy, Eurocopa Femenina – UEFA

2:00 p.m. Países Bajos vs. Francia – Disney+ Premium

2:00 p.m. Inglaterra vs. Gales – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Liga de Colombia

3:00 p.m. DIM Medellín vs. Alianza – RCN

5:15 p.m. Deportivo Pereira vs. Santa Fe – RCN

7:30 p.m. La Equidad vs. Águilas Doradas – RCN

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Vinotinto FC vs. Mushuc Runa – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. Orense SC vs. Libertad FC – El Canal del Fútbol

6:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. Delfín SC – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

12:15 p.m. Sarmiento vs. Independiente – TyC Sports

2:30 p.m. Atlético Tucumán vs. San Martín SJ – TyC Sports

2:30 p.m. Independiente Rivadavia vs. Newell’s Old Boys – Disney+ Premium

4:45 p.m. Argentinos Juniors vs. Boca Juniors – Disney+ Premium, ESPN

7:00 p.m. River Plate vs. Platense – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Corinthians vs. RB Bragantino – L1, L1 Play, Fanatiz

6:30 p.m. Cruzeiro vs. Gremio – Fanatiz

6:30 p.m. Fortaleza SC vs. Ceará – Fanatiz