Partidos de hoy, domingo 16 de marzo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Carabao Cup

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético de Madrid vs. Barcelona por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 16 marzo del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Leganés vs. Real Betis - ESPN 2, Disney+

10:15 a.m. | Sevilla vs. Athletic Club - D Sports, DGO

12:30 p.m. | Rayo Vallecano vs. Real Sociedad - D Sports, DGO

12:30 p.m. | Osasuna vs. Getafe - D Sports, DGO

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Barcelona - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:30 a.m. | Arsenal vs. Chelsea - Disney+

8:30 a.m. | Fulham vs. Tottenham - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Leicester City vs. Manchester United - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Venezia vs. Napoli - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Bologna vs. Lazio - Disney+

10:00 a.m. | AS Roma vs. Cagliari - ESPN 2, Disney+

12:00 p.m. | Fiorentina vs. Juventus - ESPN 4, Disney+

2:45 p.m. | Atalanta vs. Inter de Milán - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Bochum vs. Eintracht Frankfurt - Disney+

11:30 a.m. | Heidenheim vs. Holstein Kiel - Disney+

1:30 p.m. | Stuttgart vs. Bayer Leverkusen - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Olympique Lyon vs. Le Havre - Disney+

11:15 a.m. | Montpellier vs. Saint-Étienne - Disney+

11:15 a.m. | Brest vs. Reims - Disney+

11:15 a.m. | Estrasburgo vs. Toulouse - Disney+

2:45 p.m. | PSG vs. Olympique Marsella - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Carabao Cup (Final) - Inglaterra

11:30 a.m. | Liverpool vs. Newcastle - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

8:30 a.m. | Twente vs. Feyenoord - Disney+

10:45 a.m. | Ajax vs. AZ Alkmaar - Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

2:00 p.m. | Millonarios vs. Águilas Doradas - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. | Independiente Medellín vs. Deportivo Cali - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Primeira Liga - Portugal

1:00 p.m. | Río Ave vs. Benfica - GOL TV, GOL TV Play

3:30 p.m. | Vitória SC vs. Estrela Amadora - GOL TV, GOL TV Play

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Independiente del Valle vs. Macará - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | El Nacional vs. Aucas - El Canal del Fútbol

6:00 p.m. | Emelec vs. LDU Quito - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

1:30 p.m. | Philadelphia Union vs. Nashville SC - MLS Season Pass (Apple TV)

3:45 p.m. | Portland Timbers vs. LA Galaxy - MLS Season Pass (Apple TV)

6:00 p.m. | Atlanta United vs. Inter Miami - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

2:00 p.m. | Independiente vs. Racing Club - Fanatiz, TyC Sports Internacional

4:15 p.m. | Boca Juniors vs. Defensa y Justicia - Disney+, Fanatiz, ESPN

7:00 p.m. | Belgrano vs. Barracas Central - Fanatiz

7:00 p.m. | Lanús vs. Instituto - Fanatiz, TyC Sports Internacional

