Partidos de hoy, Perú 17 de abril

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Alianza Lima por Liga1. Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Premier League, Ligue 1, FA Cup y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 17 de abril de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

11:00 a.m. Sport Boys vs Ayacucho FC - Gol Perú

3:00 p.m. Universitario vs Alianza Lima - Gol Perú

7:00 p.m. Melgar vs César Vallejo - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. Granada CF vs Levante - DirecTV Sports, DirecTV Go

9:15 a.m. Atlético de Madrid vs Espanyol - Star+, ESPN 2

11:30 a.m. Athletic Club vs Celta - DirecTV Sports, DirecTV Go

2:00 p.m. Sevilla FC vs Real Madrid - DirecTV Sorts, DirecTV Go



Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:15 a.m. West Ham vs Burnley - Star+, ESPN Extra

8:15 a.m. Newcastle vs Leicester City - Star

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. Arminia Bielefeld vs FC Bayern - Star+, ESPN

10:30 a.m. Hoffengeim vs Greuther Furth - Star+

10:30 a.m. Union Berlin vs Eintracht Frankfurt - Star+, ESPN 4

12:30 p.m. Bayer Leverkusen vs Leipzig - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

6:00 a.m. Nice vs Lorient - Star+, ESPN

10:05 a.m. Lyons vs Girondins - Star+

1:45 p.m. PSG vs Marsella - Star+ , ESPN

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

12:00 m. Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield - AFA Play, TyC Sports

12:00 m. Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán - AFA Play, Star+

2:30 p.m. Argentinos Juniors vs TAllerse Córdoba - AFA play, Star+

5:00 p.m. Boca Juniors vs Lanús - AFA play, Sar+, ESPN

7:30 p.m. Banfield vs River Plate - AFA Play, Star+, ESPN



Partidos de hoy Copa FA - Inglaterra

10:30 a.m. Chelsea vs Crystal Palace - Star+, ESPN

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

12:00 m. New York City vs Real Salt Lake - Star+

3:00 p.m. Los Angeles FC vs Sporting KC - Star+, ESPN 3

Partidos de hoy, Liga Pro Ecuador

1:00 p.m. Macará vs Deportivo Cuenca - Star+

3:30 p.m. Emelec vs 9 de octubre - Star+

6:00 p.m. LDU Quito vs Barcelona SC - Star+, Gol TV

Partidos de hoy, Liga Futve - Venezuela

10:00 a.m. Deportivo Táchira vs Zamora FC - GolTV Play, Star+

2:00 p.m. Metropolitanos vs Mineros Guayana - GolTV Play

5:15 p.m. Hermano Colmenares vs Caracas FC - GolTV play

Partidos de hoy, Liga Colombiana

8:15 p.m. Medellín vs Unión Magdalena - RCN Nuestra tele