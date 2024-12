Partidos de hoy, domingo 22 de diciembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Tacna Heroica vs. FC Cajamarca por la final de Copa Perú 2024. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 22 de diciembre del 2024: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Copa Perú - Perú

2:00 p.m. Tacna Heroica vs. FC Cajamarca - ATV

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Valencia CF vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 3

10:15 a.m. Real Madrid vs. Sevilla FC – D Sports, DGO

12:30 p.m. Leganes vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. UD Las Palmas vs. Espanyol – D Sports, DGO

3:00 p.m. Real Betis vs. Rayo Vallecano - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Everton vs. Chelsea – Disney+ Premium

09:00 a.m. Fulham vs. Southampton – Disney+ Premium, ESPN

09:00 a.m. Manchester United vs. Bournemouth – Disney+ Premium

09:00 a.m. Leicester City vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

11:30 a.m. Tottenham vs. Liverpool - Disney+ Premium, ESP, LFCTV GO

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. AS Roma vs. Parma - Disney+ Premium

09:00 a.m. Venezia FC vs. Cagliari– Disney+ Premium

12:00 p.m. Atalanta vs. Empoli – Disney+ Premium

2:45 p.m. Monza vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Bochum vs. Heidenheim – Disney+ Premium, ESPN 2

11:30 a.m. Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa de Francia

08:45 a.m. Saint Etiénne vs. O. Marsella – D Sports, DGO

08:45 a.m. L’Union Saint-Jean vs. AS Monaco – D Sports, DGO

3:00 p.m. Lens vs. PSG – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

06:15 a.m. Sparta Rotterdam vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN

08:30 a.m. PSV Eindhoven vs. Feyenoord – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:00 p.m. Atlético Nacional vs. Deportes Tolima – Win Sports TV YouTube, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga de Portugal

12:00 p.m. Santa Clara vs. SC Braga – GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. Gil Vicente vs. Sporting CP – GolTV Play, GolTV