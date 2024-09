Partidos de hoy, domingo 22 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, domingo 22 de septiembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play

5:30 p.m. | Universitario vs. Unión Comercio - Gol Perú

8:00 p.m. | César Vallejo vs. ADT - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

7:00 a.m. | Getafe vs. Leganés - ESPN 4, Disney+

9:15 a.m. | Athletic Club vs. Celta de Vigo - D Sports, DGO

11:30 a.m. | Villarreal vs. FC Barcelona - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | Brighton vs. Nottingham Forest - ESPN, Disney+

10:30 a.m. | Manchester City vs. Arsenal - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Fiorentina vs. Lazio - ESPN, Disney+

8:00 a.m. | Monza vs. Bologna - Disney+

11:00 a.m. | AS Roma vs. Udinese - Disney+

1:45 p.m. | Inter de Milán vs. AC Milan - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Wolfsburgo - ESPN 2, Disney+

10:30 a.m. | Stuttgart vs. Borussia Dortmund - Disney+

12:30 p.m. | St. Pauli vs. RB Leipzig - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

8:00 a.m. | AS Mónaco vs. Le Havre AC - Disney+

10:00 a.m. | Montpellier vs. Auxerre - Disney+

10:00 a.m. | Stade Brestois vs. Toulouse - Disney+

10:00 a.m. | Angers vs. Nantes - Disney+

1:45 p.m. | Olympique Lyon vs. Olympique Marsella - Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

2:00 p.m. | Independiente Medellín vs. Deportes Tolima - RCN Nuestra Tele, Fanatiz

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos & Canadá

5:15 p.m. | Philadelphia Union vs. DC United - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

12:30 p.m. | Independiente vs. Argentinos Juniors - Disney+, AFA Play, Fanatiz

12:30 p.m. | Huracán vs. Lanús - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

3:00 p.m. | Talleres de Córdoba vs. Racing - ESPN 2, Disney+, AFA Play, Fanatiz

5:30 p.m. | Atlético Tucumán vs. Belgrano - TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Copa Intercontinental - FIFA

11:00 a.m. | Al Ain vs. Auckland City - FIFA+

