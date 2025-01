Partidos de hoy, domingo 26 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericano Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Argentina vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20 2025. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs. Girona - D Sports, DGO

10:15 a.m. | Real Sociedad vs. Getafe - D Sports, DGO

12:30 p.m. | Athletic Club vs. Leganés - ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | FC Barcelona vs. Valencia, D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

9:00 a.m. | Tottenham vs. Leicester City - Disney+

9:00 a.m. | Crystal Palace vs. Brentford - ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Asto Villa vs. West Ham - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Fulham vs. Manchester United - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | AC Milan vs. Parma - Disney+

9:00 a.m. | Udinese vs. AS Roma - ESPN 2, Disney+

12:00 p.m. | Lecce vs. Inter de Milán - ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Lazio vs. Fiorentina - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt - ESPN 5, Disney+

11:30 a.m. | St. Pauli vs. Unión Berlín - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Le Havre vs. Brest - ESPN 4, Disney+

11:15 a.m. | Toulouse vs. Montpellier - Disney+

11:15 a.m. | Nantes vs. Olympique Lyon - ESPN 4, Disney+

11:15 a.m. | Lens vs. Angers - Disney+

2:45 p.m. | Niza vs. Olympique Marsella - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

3:00 p.m. | Santa Fe vs. Deportivo Pereira - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

5:10 p.m. | Junior vs. Deportivo Cali - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

5:00 p.m. | Boca Juniors vs. Argentinos Juniors - AFA Play, Fanatiz, Disney+, ESPN

7:00 p.m. | Central Córdoba vs. Aldosivi - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudita

10:45 a.m. | Al Ahli vs. Al Riyadh SC - Zapping Sports

12:00 p.m. | Al Nassr vs. Al Fateh - Zapping Sports

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Bolivia vs. Brasil - D Sports, DGO

6:30 p.m. | Argentina vs. Colombia - D Sports, DGO

Partidos de hoy - Amistosos internacionales

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Universidad Católica (Ecuador) - L1 Max, L1 Play

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo necesitas vivir en EE.UU. para ser ciudadano?

Descubre los requisitos de tiempo y presencia física que debes cumplir para solicitar la ciudadanía estadounidense. ¿Sabías que el plazo puede variar según tu situación? Aprende todo lo necesario en este episodio de "El Club de la Green Card". ¡Escúchalo ahora!