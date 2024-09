Partidos de hoy, domingo 29 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas los detalles del partido de Universitario vs Comerciantes Unidos por la Liga1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 29 de septiembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. César Vallejo - L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso - L1 Max, L1 Play

3:00 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Sport Huancayo - Gol Perú

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Universitario - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. | Celta de Vigo vs. Girona - D Sports, DGO

9:15 a.m. | Athletic Club vs. Sevilla - D Sports, DGO

11:30 a.m. | Real Betis vs. Espanyol - ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Real Madrid - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | Ipswich Town vs. Aston Villa - ESPN, Disney+

10:30 a.m. | Manchester United vs. Tottenham - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Torino vs. Lazio - ESPN, Disney+

8:00 a.m. | AS Roma vs. Venezia FC - ESPN 2, Disney+

8:00 a.m. | Como 1907 vs. Hellas Verona - Disney+

11:00 a.m. | Empoli vs. Fiorentina - Disney+

1:45 p.m. | Napoli vs. Monza - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Holstein Kiel vs. Eintracht Frankfurt - ESPN 5, Disney+

10:30 a.m. | Hoffenheim vs. Werder Bremen - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

9:45 a.m. | RKC Waalwijk vs. Ajax - Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

12:30 p.m. | Aucas vs. Deportivo Cuenca - El Canal del Fútbol

3:00 p.m. | Delfín SC vs. LDU Quito - El Canal del Fútbol

5:30 p.m. | Barcelona SC vs. Libertad FC - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

12:30 p.m. | Central Córdoba vs. Barracas Central - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

4:15 p.m. | River Plate vs. Talleres - AFA Play, Fanatiz, ESPN, Disney+

5:30 p.m. | Sarmiento vs. Unión Santa Fe - TyC Sports Internacional

