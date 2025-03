Partidos de hoy, domingo 30 de marzo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de marzo del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Juan Pablo II College vs. UTC - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. | Getafe vs. Villarreal - ESPN 3, Disney+

9:15 a.m. | FC Barcelona vs. Girona - D Sports, DGO

12:30 p.m. | Valencia vs. Mallorca - D Sports, DGO

12:30 p.m. | Athletic Club vs. Osasuna - D Sports, DGO

3:00 p.m. | Real Betis vs. Sevilla - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Cagliari vs. Monza - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Fiorentina vs. Atalanta - Disney+

12:00 p.m. | Inter de Milán vs. Udinese - Disney+

2:45 p.m. | Napoli vs. AC Milan - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Friburgo vs. Unión Berlín - ESPN 5, Disney+

11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Mainz 05 - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Toulouse vs. Brest - Disney+

11:15 a.m. | Auxerre vs. Montpellier - Disney+

11:15 a.m. | Angers vs. Rennes - Disney+

11:15 a.m. | Le Havre vs. Nantes - Disney+

2:45 p.m. | Lille vs. Lens - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

8:30 a.m. | PSV Eindhoven vs. Ajax - ESPN 2, Disney+

10:45 a.m. | Feyenoord vs. Go Ahead Eagles - Disney+

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

8:30 a.m. | Preston Nort End vs. Aston Villa - ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Bournemouth vs. Manchester City - Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

4:30 p.m. | Millonarios vs. Alianza - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

9:00 p.m. | América de Cali vs. Fortaleza - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Primeira Liga - Portugal

10:30 a.m. | Santa Clara vs. CD Nacional - GOL TV, GOL TV Play

1:00 p.m. | Estoril Praia vs. Porto - GOL TV, GOL TV Play

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

2:00 p.m. | Macará vs. Técnico Universitario - El Canal del Fútbol

4:30 p.m. | Manta FC vs. Libertad FC - El Canal del Fútbol

7:00 p.m. | El Nacional vs. Orense SC - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

2:15 p.m. | St. Louis City vs. Austin FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:00 p.m. | Portland Timbers vs. Houston Dynamo - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

2:00 p.m. | Belgrano vs. Talleres - Fanatiz, TyC Sports Internacional

3:00 p.m. | Gimnsia y Esgrima vs. Sarmiento - Fanatiz, TyC Sports Internacional

6:30 p.m. | Newell's vs. Boca Juniors - ESPN, Disney+, Fanatiz

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

3:00 p.m. | Palmeiras vs. Botafogo - Globo Internacional

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 - Conmebol

5:30 p.m. | Bolivia vs. Brasil - D Sports 2, DGO

8:00 p.m. | Uruguay vs. Ecuador - D Sports 2, DGO

