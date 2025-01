Partidos de hoy, domingo 5 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Copa del Rey

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Liverpool vs. Manchester United por la Premier League. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 5 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Fulham vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN

11:30 a.m. Liverpool vs. Manchester United – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Monza vs. Cagliari – Disney+ Premium

09:00 a.m. US Lecce vs. Genoa – Disney+ Premium

12:00 p.m. Torino vs. Parma – Disney+ Premium

2:45 p.m. AS Roma vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

09:00 a.m. Lens vs. Toulouse – Disney+ Premium

09:00 a.m. Angers vs Stade Brestois – Disney+ Premium

09:00 a.m. Strasbourg vs Auxerre – Disney+ Premium

2:45 p.m. O. Marsella vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Betano Coquimbo – Chile

3:00 p.m. Coquimbo Unido vs. U. de Chile – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa del Rey – España

06:00 a.m. Elche vs. Las Palmas – D Sports, DGO

06:00 a.m. Ourense CF vs. Real Valladolid – D Sports, DGO

09:30 a.m. Ponferradina vs. Real Sociedad – D Sports, DGO

09:30 a.m. Racing Santander vs. Celta – D Sports, DGO

09:30 a.m. FC Cartagena vs. Leganés – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Liga de Portugal

10:30 a.m. Santa Clara vs. Farense – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

11:00 a.m. Fenerbahce vs. Hatayspor – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Trophée des Champions – Francia

11:30 a.m. PSG vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN