Partidos de hoy, martes 25 de marzo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 25 de marzo del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Eliminatorias - Sudamérica

3:00 p.m. | Bolivia vs Uruguay - Movistar Deportes, Latina

7:00 p.m. | Argentina vs Brasil - GOLPERU

7:00 p.m. | Chile vs Ecuador - Movistar Eventos

7:00 p.m. | Colombia vs Paraguay - Movistar Eventos

7:00 p.m. | Venezuela vs Perú - Movistar Deportes, América TV

Partidos de hoy, Eliminatorias - Europa

12:00 p.m. | Moldavia vs Estonia - ESPN 2, Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | Gibraltar vs República Checa - Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | Israel vs Noruega - ESPN 2, Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | Liechtenstein vs Kazajistán - Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | Macedonia del Norte vs Gales - Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | Montenegro vs Islas Feroe - Disney+, UEFA TV

Partidos de hoy, Eliminatorias - África

8:00 a.m. | Botsuana vs Somalia - FIFA+

11:00 a.m. | Angola vs Cabo Verde - FIFA+

11:00 a.m. | Benín vs Sudáfrica - FIFA+

11:00 a.m. | Nigeria vs Zimbabue - FIFA+

11:00 a.m. | Ruanda vs Lesoto - FIFA+

11:00 a.m. | Uganda vs Guinea - FIFA+

2:00 p.m. | Burundi vs Seychelles - FIFA+

2:00 p.m. | Camerún vs Libia - FIFA+

2:00 p.m. | Egipto vs Sierra Leona - FIFA+

2:00 p.m. | Sudán vs Sudán del Sur - FIFA+

4:00 p.m. | Argelia vs Mozambique - FIFA+

4:00 p.m. | Comores vs Chad - FIFA+

4:00 p.m. | Mauritania vs RD Congo - FIFA+

4:00 p.m. | Senegal vs Togo - FIFA+

4:30 p.m. | Marruecos vs Tanzania - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Asia

5:35 a.m. | Japón vs Arabia Saudita - Disney+, YouTube

6:00 a.m. | China vs Australia - Disney+, YouTube

6:00 a.m. | Corea del Sur vs Jordania - Disney+, YouTube

8:45 a.m. | Indonesia vs Bahréin - YouTube

8:45 a.m. | Kirguistán vs Qatar - YouTube

11:00 a.m. | Irán vs Uzbekistán - Disney+, YouTube

1:15 p.m. | Kuwait vs Omán - YouTube

1:15 p.m. | Palestina vs Irak - YouTube

1:15 p.m. | Corea del Norte vs Emiratos Árabes Unidos - YouTube

Partidos de hoy, Amistosos - FIFA

12:45 p.m. | Azerbaiyán vs Bielorrusia - Disney+

1:00 p.m. | Suecia vs Irlanda del Norte - Disney+

2:45 p.m. | Suiza vs Luxemburgo - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias Copa de Oro - Concacaf

6:00 p.m. | Martinica vs Surinam - Disney+

6:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs Cuba - Disney+

7:00 p.m. | Jamaica vs San Vicente y las Granadinas - Disney+

7:30 p.m. | Guatemala vs Guyana - Disney+

7:30 p.m. | Nicaragua vs Guadalupe - Disney+

8:00 p.m. | Costa Rica vs Belice - Disney+

9:00 p.m. | Honduras vs Bermudas - Disney+

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis