Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre . Leicester City vs Manchester United por Premier League. Entérate aquí de toda la información de Copa Libertadores, Premier League, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 1 de setiembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League

2:00 p.m. Leicester City vs Manchester United - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Copa Sudamericana

7:30 p.m. Atlético GO vs Sao Paulo - DirecTV Go, DirecTV Sports, Star+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A

1:45 p.m. Atalanta vs Torino - Star+, ESPN Extra

1:45 p.m. Bologna vs Salernitana - Star+

Partidos de hoy, Liga MX

7:00 p.m. Atlético San Luis vs Tijuana - Star+

Partidos de hoy, Liga Profesional

6:00 p.m. CA Huracán vs Central Córdoba - TyC Sports Internacional



Partidos de hoy, Futve

4:00 p.m. UCV vs Zamora FC - GolTV, GolTV Play

6:15 p.m. Hermanos Colmenares vs La Guaira - GolTV Play