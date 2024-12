Partidos de hoy, jueves 19 de diciembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa de la Liga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas todo lo que dejó el encuentro entre Manchester United vs. Tottenham por la Copa de la Liga. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 19 diciembre del 2024: horarios y guía de canales

Sorteo Copa Libertadores - Sudamérica

10:00 a.m. | Sorteo Copa Libertadores 2025 - Facebook Conmebol, Conmebol Libertadores YouTube, D Sports, DGO

Sorteo Copa Sudamericana - Sudamérica

10:00 a.m. | Sorteo Copa Sudamericana 2025 - Facebook Conmebol, Conmebol Libertadores YouTube, D Sports, DGO

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

3:00 p.m. | Real Betis vs. HJK Helsinki - Disney+

3:00 p.m. | Chelsea vs. Shamrock Rovers - Disney+

3:00 p.m. | Vitoria SC vs. Fiorentina - Disney+

3:00 p.m. | Cercle Brugge vs. Istanbul Basaksehir - Disney+

3:00 p.m. | Rapid Viena vs. Copenhague - Disney+

3:00 p.m. | APOEL FC vs. Astana - Disney+

3:00 p.m. | Molde vs. Mlada Boleslav - Disney+

3:00 p.m. | Hearts vs. Petroclub Hincesti - Disney+

3:00 p.m. | Heidenheim vs. St. Gallen - Disney+

3:00 p.m. | Panathinaikos vs. Dinamo Minsk - Disney+

3:00 p.m. | Lugano vs. Pafos FC - Disney+

3:00 p.m. | LASK Linz vs. Vikingur R - Disney+

3:00 p.m. | Larne FC vs. Gent - Disney+

3:00 p.m. | Jagiellonia Bialystok vs. NK Olimpija - Disney+

3:00 p.m. | Djurgardens IF vs. Legia Varsovia - Disney+

3:00 p.m. | NK Celje vs. The New Saints - Disney+

3:00 p.m. | Borac Banja Luka vs. AC Omonia - Disney+

3:00 p.m. | TSC Backa Topola vs. FC Noah - Disney+

Partidos de hoy, Copa Italia - Italia

3:00 p.m. | Inter de Milán vs. Udinese - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Inglaterra

3:00 p.m. | Tottenham vs. Manchester United - Disney+

