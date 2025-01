Partidos de hoy, jueves 23 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericano Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Paraguay por el Sudamericano Sub 20 2025. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 23 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

12:45 p.m. | AZ Alkmaar vs. AS Roma - Disney+

12:45 p.m. | Hoffenheim vs. Tottenham - Disney+

12:45 p.m. | Porto vs. Olympiacos - ESPN 2, Disney+

12:45 p.m. | Viktoria Plzen vs. Anderlecht - ESPN 3, Disney+

12:45 p.m. | Fenerbahce vs. Olympique Lyon - ESPN, Disney+

12:45 p.m. | Malmö FF vs. Twente - Disney+

12:45 p.m. | Qarabag vs. FCSB - Disney+

12:45 p.m. | Bodo/Glimt vs. Maccabi Tel Aviv - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Manchester United vs. Rangers - Disney+

3:00 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Ferencvaros - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Lazio vs. Real Sociedad - Disney+

3:00 p.m. | Ludogorets vs. Midtjylland - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Elfsborg vs. Niza - ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | PAOK vs. Slavia Praga - Disney+

3:00 p.m. | Saint-Gilloise vs. SC Braga - Disney+

3:00 p.m. | RFS Riga vs. Ajax - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

5:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Rosario Central - AFA Play, Fanatiz

5:00 p.m. | Tigre vs. Vélez Sarsfield - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

7:30 p.m. | Lanús vs. Deportivo Riestra - AFA Play, Fanatiz, Disney+

7:30 p.m. | Newell's vs. Independiente Rivadavia - AFA Play, Fanatiz, Disney+

7:30 p.m. | Defensa y Justicia vs. Banfield - AFA Play, Fanatiz, Disney+

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Perú vs. Paraguay - América TV, D Sports, DGO

6:30 p.m. | Venezuela vs. Chile - D Sports, DGO

Partidos de hoy, League One - Inglaterra

3:00 p.m. | Wrexham vs. Birmingham - Disney+

