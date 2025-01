Partidos de hoy, jueves 30 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericano Sub 20 y Europa League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Colombia vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 20 y también toda la definición de la Europa League. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 30 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

3:00 p.m. | Real Sociedad vs. PAOK - Disney+

3:00 p.m. | Twente vs. Besiktas - Disney+

3:00 p.m. | Tottenham vs. Elfsborg - Disney+

3:00 p.m. | AS Roma vs. Eintracht Frankfurt - Disney+

3:00 p.m. | Athletic Club vs. Viktoria Plzen - ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Ajax vs. Galatasaray - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Anderlecht vs. Hoffenheim - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Rangers vs. Saint-Gilloise - Disney+

3:00 p.m. | SC Braga vs. Lazio - Disney+

3:00 p.m. | Dinamo Kiev vs. RFS Riga - Disney+

3:00 p.m. | Olympique Lyon vs. Ludogorets - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Olympiacos vs. Qarabag - Disney+

3:00 p.m. | Niza vs. Bodo Glimt - Disney+

3:00 p.m. | FCSB vs. Manchester United - Disney+

3:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs. Porto - Disney+

3:00 p.m. | Midtjylland vs. Fenerbahce - Disney+

3:00 p.m. | Ferencvaros vs. AZ Alkmaar - Disney+

3:00 p.m. | Slavia Praga vs. Malmo FF- Disney+

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Colombia vs. Bolivia - D Sports, DGO

6:30 p.m. | Ecuador vs. Brasil - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Aucas - ATV

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. | Aldosivi vs. Defensa y Justicia - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

5:15 p.m. | Racing Club vs. Belgrano - Disney+, AFA Play, TyC Sports Internacional

7:30 p.m. | Argentinos Juniors vs. Tigre - Disney+, Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. | Central Córdoba vs. Atlético Tucumán - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

