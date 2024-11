Partidos de hoy, jueves 7 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Paok FC por la Europa League. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 7 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Genoa vs. Como 1907 - Disney+

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

9:30 a.m. | Vikingur R vs. Borac Banja Luka - Disney+

12:45 p.m. | Gent vs. AC Omonia - Disney+

12:45 p.m. | Legia Varsovia vs. Dinamo Minsk - Disney+

12:45 p.m. | HJK Helsinki vs. NK Olimpija - Disney+

12:45 p.m. | Shamrock Rovers vs. The New Saints - Disney+

12:45 p.m. | Petrocub Hincesti vs. Rapid Wien - Disney+

12:45 p.m. | Pafos FC vs. Astana - Disney+

12:45 p.m. | TSC Backa Topola vs. Lugano - Disney+

3:00 p.m. | Real Betis vs. NK Celje - Disney+

3:00 p.m. | Chelsea vs. FC Noah - Disney+

3:00 p.m. | Vitoria SC vs. Mlada Boleslav - Disney+

3:00 p.m. | APOEL FC vs. Fiorentina - Disney+

3:00 p.m. | Copenhague vs. Istanbul - Disney+

3:00 p.m. | Hearts vs. Heidenheim - Disney+

3:00 p.m. | LASK Linz vs. Cercle Brugge - Disney+

3:00 p.m. | Larne FC vs. St. Gallen - Disney+

3:00 p.m. | Jagiellonia Bialystok vs. Molde - Disney+

3:00 p.m. | Djurgardens IF vs. Panathinaikos - Disney+

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

12:45 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Slavia Praga - ESPN, Disney+

12:45 p.m. | Galatasaray vs. Tottenham - Disney+

12:45 p.m. | Olympiacos vs. Rangers - ESPN 4, Disney+

12:45 p.m. | FCSB vs. FC Midtjylland - Disney+

12:45 p.m. | Niza vs. Twente - ESPN 2, Disney+

12:45 p.m. | PFC Ludogorets vs. Athletic Club - ESPN 3, Disney+

12:45 p.m. | Elfsborg vs. SC Braga - Disney+

12:45 p.m. | Saint-Gilloise vs. AS Roma - Disney+

12:45 p.m. | Bodo/Glimt vs. Qarabag - Disney+

3:00 p.m. | AZ Alkmaar vs. Fenerbahce - ESPN 3, Disneyy+

3:00 p.m. | Ajax vs. Maccabi Tel Aviv - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Manchester United vs. PAOK FC - Disney+

3:00 p.m. | Hoffenheim vs. Olympique Lyon - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Lazio vs. FC Porto - Disney+

3:00 p.m. | Dynamo Kiev vs. Ferencvaros - Disney+

3:00 p.m. | Viktoria Plzen vs. Real Sociedad - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | RFS Riga vs. Anderlecht - Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

4:45 p.m. | Talleres vs. Lanús - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors - AFA Play, Fanatiz, Disney+

7:00 p.m. | Platense vs. Deportivo Riestra - AFA Play, Fanatiz

7:15 p.m. | Velez Sarsfield vs. Tigre - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

NUESTROS PODCAST

¿Qué es el E. coli 0157:H7, causante de un brote mortal por comer hamburguesas en EEUU y cómo se hace una investigación de intoxicación alimentaria?

El doctor Elmer Huerta nos explica qué es el E. coli 0157:H7.