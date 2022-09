Partidos de hoy, Perú, 8 de setiembre | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL SCHINCARIOL

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs Real Sociedad por Europa League. Entérate aquí de toda la información de Copa Libertadores, Liga MX y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, jueves 8 septiembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Sudamericana

7:30 p.m. Sao Paulo vs Atlético GO - DirecTV Go, DirecTV Sports, ESPN, Star+



Partidos de hoy, Europa League

11:45 a.m. PSG vs Bodo/Glimt - Star+

11:45 a.m. Fenerbahce vs Dynamo Kyiv - Star+

11:45 a.m. Union Berlin vs Saint Gilloise - Star+

11:45 a.m. Malmö FF vs SC Braga - Star+

11:45 a.m. Ludogorets vs AS Roma - Star+

11:45 a.m. FC Zurich vs Arsenal - Star+, ESPN

11:45 a.m. HJK Helsinki vs Real Betis - Star+, ESPN 2

11:45 a.m. AEK Larnaca vs Rennes - Star+

2:00 p.m. Manchester United vs Real Sociedad - Star+, ESPN

2:00 p.m. Freiburg vs Qarabag FK - Star+

2:00 p.m. Lazio vs Feyenoord - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. Nantes vs Olympiacos - Star+, ESPN 3

2:00 p.m. Sturm Graz vs FC Midtjylland - Star+

2:00 p.m. Ferencvaros vs Trabzonspor - Star+

2:00 p.m. AC Omonia vs FC Sheriff - Star+

2:00 p.m. Crvena Zvezda vs AS Monaco - Star+

Partidos de hoy, Liga Concacaf

5:00 p.m. Motagua vs Tauro - Star+

7:00 p.m. Real España vs Herediano - Star+

9:00 p.m. Diriangén FC vs Deportivo Olimpia - Star+

Partidos de hoy, Liga Futve

4:00 p.m. Metropolitanos vs Zulia - GolTV Play

6:15 p.m. Carabobo vs Estudiantes Mérida - GolTv Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional

4:00 p.m. Independiente vs Aldosivi - AFA Play

6:30 p.m. Argentinos Juniors vs Rosario Central - AFA Play

6:30 p.m. Unión Santa Fe vs Sarmiento - Star+, AFA Play

Partidos de hoy, Europa Conference League

11:45 a.m. Villarreal vs Lech Poznan - Star+

11:45 a.m. Fiorentina vs RFS Riga - Star+

11:45 a.m. Nice vs FC Köln - Star+

2:00 p.m. West Ham vs FCSB - Star+

2:00 p.m. FC Basel vs FC Pyunik - Star+

2:00 p.m. SC Dnipro vs AZ Alkmaar - Star+