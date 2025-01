Partidos de hoy, jueves 9 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Supercopa de España

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, jueves 9 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Supercopa de España

2:00 p.m. Real Madrid vs. Mallorca – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Copa de Bélgica

2:30 p.m. Beerschot vs. Anderlecht – Disney+ Premium

Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

2:00 p.m. Sheffield United vs. Cardiff City – Disney+ Premium

2:45 p.m. Everton vs. Peterborough – Disney+ Premium

2:45 p.m. Fulham vs. Watford – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

12:00 p.m. Al Nassr vs. Al Akhdoud – Zapping Sports

Partidos de hoy, Copa de Grecia

10:00 a.m. Panachaiki vs. OFI Creta

12:30 p.m. PAOK vs. AEK

Partidos de hoy, Amistoso internacional

5:00 p.m. Colombia Sub 20 vs. Perú Sub 20