Partidos de hoy, lunes 21 de abril del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Tottenham vs Nottingham Forest por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, lunes 21 de abril del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Girona vs Real Betis - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Tottenham vs Nottingham Forest - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Torino vs Udinese - Disney+

8:00 a.m. | Cagliari vs Fiorentina - ESPN 2, Disney+

11:00 a.m. | Genoa vs Lazio - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Parma vs Juventus - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

9:00 a.m. | West Bromwich vs Derby County - Disney+

9:00 a.m. | Leeds vs Stoke City - Disney+

11:30 a.m. | Burnley vs Sheffield - ESPN 5

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs Belgrano - TyC Sports, Disney+

7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Barracas Central - TyC Sports

7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Aldosivi - TyC Sports, Disney+

Partidos de hoy, Liga Saudi - Arabia Saudita

10:55 a.m. | Al Hilal vs Al Shabab - Zapping Sports

1:00 p.m. | Al Ittihad vs Al Ettifaq - Zapping Sports

