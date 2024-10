Partidos de hoy, lunes 21 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Valencia vs. Las Palmas por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, lunes 21 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. | Valencia vs. UD Las Palmas - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Nottingham Forest vs. Crystal Palace - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

1:45 p.m. | Hellas Verona vs. Monza - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, AFC Champions League Elite - Asia

11:00 a.m. | Al Ain vs. Al Hilal - One Football

11:00 a.m. | Al Sadd vs. Persepolis - One Football

11:00 a.m. | Al Shorta SC vs. Pakhtakor - One Football

1:00 p.m. | Al Rayyan vs. Al Ahli - One Football

5:00 p.m. | Gwangju FC vs. Johor Darul Takzim - One Football

