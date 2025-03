Partidos de hoy, lunes 24 de marzo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias Mundialistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Inglaterra vs Letonia por las Eliminatorias Europeas. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 24 de marzo del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - Europa

12:00 p.m. | Lituania vs Finlandia - ESPN 4, Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | Albania vs Andorra - Disney+, UEFA+

2:45 p.m. | Bosnia Herzegovina vs Chipre - Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | Inglaterra vs Letonia - Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | Polonia vs Malta - Disney+, UEFA TV

2:45 p.m. | San Marino vs Rumania - Disney+, UEFA TV

Partidos de hoy, Eliminatorias - África

8:00 a.m. | Namibia vs Guinea Ecuatorial - FIFA+

11:00 a.m. | Guinea Bisáu vs Burkina Faso - FIFA+

11:00 a.m. | Liberia vs Santo Tomé y Príncipe - FIFA+

11:00 a.m. | República Centroafricana vs Mali - FIFA+

2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Gambia - FIFA+

2:00 p.m. | Madagascar vs Ghana - FIFA+

4:00 p.m. | Etopía vs Yibuti - FIFA+

4:00 p.m. | Túnez vs Malaui - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Oceanía

1:10 a.m. | Nueva Caledonia vs Nueva Zelanda - FIFA+



Partidos de hoy, Primera División - Colombia

4:00 p.m. | Tolima vs Llaneros - Antena 2

6:10 p.m. | Deportivo Cali vs América de Cali - RCN

