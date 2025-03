Partidos de hoy, lunes 31 de marzo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericano Sub 17 y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 31 de marzo del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 - Conmebol

4:30 p.m. | Chile vs Perú - DSports, DGO

7:00 p.m. | Argentina vs Paraguay - DSports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Celta vs Las Palmas - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:30 a.m. | Hellas Verona vs Parma - Disney+

1:45 p.m. | Lazio vs Torino - ESPN 2, Disney

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

5:00 p.m. | CA Cerro vs Montevideo - GolTV, Disney+

7:15 p.m. | Defensor Sporting vs Miramar Misiones - GolTV, Disney+

Partidos de hoy, Primera Nacional - Argentina

7:10 p.m. | Atlanta vs Quilmes - TyC Sports

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Eyupspor vs Istanbul Basaksehir - Disney+

