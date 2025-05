Partidos de hoy, sábado 17 de mayo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y final de FA Cup

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. ADT por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 17 de mayo del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

1:15 p.m. | UTC vs. Comerciantes Unidos - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. ADT - L1 Max, L1 Play

6:00 p.m. | Cusco FC vs. Los Chankas - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Serie A - Italia

1:45 p.m. | Genoa vs. Atalanta - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen - ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Augsburgo vs. Unión Berlín - Disney+

8:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Holstein Kiel - ESPN 2, Disney+

8:30 a.m. | Hoffenheim vs. Bayern Munich - Disney+

8:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs. Wolfsburgo - Disney+

8:30 a.m. | Friburgo vs. Eintracht Frankfurt - Disney+

8:30 a.m. | St. Pauli vs. Bochum - Disney+

8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Stuttgart - Disney+

8:30 a.m. | Heidenheim vs. Werder Bremen - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:00 p.m. | PSG vs. Auxerre - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Olympique Lyon vs. Angers - Disney+

2:00 p.m. | Saint-Étienne vs. Toulouse - Disney+

2:00 p.m. | Lille vs. Reims - Disney+

2:00 p.m. | Niza vs. Brest - Disney+

2:00 p.m. | Olympique Marsella vs. Rennes - TV5 Monde, Disney+

2:00 p.m. | Nantes vs. Montpellier - Disney+

2:00 p.m. | Lens vs. AS Mónaco - Disney+

2:00 p.m. | Estrasburgo vs. Le Havre - Disney+

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

10:30 a.m. | Crystal Palace vs. Manchester City - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

6:00 p.m. | Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - RCN Nuestra Tele, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

2:00 p.m. | Aucas vs. Manta FC - El Canal del Fútbol

4:30 p.m. | Mushuc Runa vs. Orense SC - El Canal del Fútbol

7:00 p.m. | Macará vs. El Nacional - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos & Canadá

1:30 p.m. | Montreal CF vs. Toronto FC - MLS Season Pass (Apple TV)

3:30 p.m. | New York City vs. New York RB - MLS Season Pass (Apple TV)

6:00 p.m. | Columbus Crew vs. FC Cincinnati - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New England Revolution vs. San Jose Earthqueakes - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Atlanta United vs. Philadelphia Union - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Chicago Fire - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | FC Dallas vs. Houston Dynamo - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Minnesota United vs. St. Louis City SC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Nashville SC vs. DC United - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Austin FC vs. Vancouver Whitecaps - MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Real Salt Lake - MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Portland Timbers vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | San Diego FC vs. Sporting KC - MLS Season Pass (Apple TV)

