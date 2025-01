Partidos de hoy, sábado 18 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto.





Programación de los partidos de hoy, sábado 18 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Girona vs. Sevilla FC – Disney+ Premium, ESPN 4

10:15 a.m. Leganés vs. Atlético de Madrid – D Sports, DGO

12:30 p.m. Real Betis vs. Alavés – D Sports, DGO

3:00 p.m. Getafe vs. Barcelona – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Newcastle vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. West Ham vs. Crystal Palace – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Leicester City vs. Fulham – Disney+ Premium

10:00 a.m. Brentford vs. Liverpool – Disney+ Premium

12:30 p.m. Arsenal vs. Aston Villa – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Bologna vs. Monza – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. Juventus vs. AC Milan – Disney+ Premium, ESPN

2:45 p.m. Atalanta vs. Nápoli – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Bayern Munich vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium, ESPN 5

09:30 a.m. Stuttgart vs. Friburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. Bochum vs. RB Leipzig – Disney+ Premium

09:30 a.m. Holstein Kiel vs. Hoffenheim – Disney+ Premium

09:30 a.m. Heidenheim vs. St. Pauli – Disney+ Premium

12:30 p.m. Bayer Leverkusen vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lens vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 4

1:00 p.m. Rennes vs. Stade Brestois – Disney+ Premium, ESPN 4

3:05 p.m. O. Lyon vs. Toulouse – Disney+ Premium, TV5 Monde

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

10:00 a.m. Santa Fe vs. Carabobo – Disney+ Premium

2:00 p.m. Sport Boys vs. Junior – GOLPERÚ, Movistar Play

6:00 p.m. Colo Colo vs. Racing Club – Disney+ Premium

8:00 p.m. Once Caldas vs. Universitario – Disney+ Premium

8:00 p.m. Cienciano vs. Jorge Wilstermann – GOLPERÚ, Movistar Play

10:00 p.m. Inter Miami vs. América – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

07:30 a.m. Cardiff City vs. Swansea City – Disney+ Premium

10:00 a.m. Portsmouth vs. Middlesbrough – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Portugal

10:30 a.m. Santa Clara vs. Estoril Praia – GolTV Play, GolTV

1:00 p.m. Río Ave vs. Sporting CP – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata

4:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. Instituto – Disney+ Premium

6:00 p.m. Cerro Largo vs. Gimnasia LP – Disney+ Premium, ESPN

8:00 p.m. Defensor Sporting vs. Independiente – Disney+ Premium