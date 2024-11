Partidos de hoy, sábado 2 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Mannucci vs. Alianza Atlético por la Liga 1. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 2 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

3:15 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. César Vallejo - L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Osasuna vs. Real Valladolid - D Sports, DGO

10:15 a.m. | Girona vs. Leganés - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Newcastle vs. Arsenal - ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Southampton vs. Everton - Disney+

10:00 a.m. | Liverpool vs. Brighton - Disney+

10:00 a.m. | Nottingham Forest vs. West Ham - ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Bournemouth vs. Manchester City - Disney+

10:00 a.m. | Ipswich Town vs. Leicester City - Disney+

12:30 p.m. | Wolverhampton vs. Crystal Palace - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Bologna vs. US Lecce - Disney+

12:00 p.m. | Udinese vs. Juventus - Disney+

2:45 p.m. | Monza vs. AC Milan - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Wolfsburg vs. Augsburg - Disney+

9:30 a.m. | Bayern Munich vs. Unión Berlín - Disney+

9:30 a.m. | Hoffenheim vs. St. Pauli - Disney+

9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Bochum - Disney+

9:30 a.m. | Holstein Kiel vs. Heidenheim - Disney+

12:30 p.m. | Borussia Dortmund vs. Leipzig - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | PSG vs. Lens - ESPN 4, Disney+

1:00 p.m. | Stade Brestois vs. Nice - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Saint Étienne vs. Estrasburgo - TV5 Monde, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

10:30 a.m. | Willem II vs. Twente - Disney+

12:45 p.m. | Ajax vs. PSV Eindhoven - Disney+

3:00 p.m. | Feyenoord vs. AZ Alkmaar - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

10:30 a.m. | Cumbayá FC vs. Deportivo Cuenca - El Canal del Fútbol

1:00 p.m. | Libertad FC vs. Imbabura - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Aucas vs. Barcelona SC - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos y Canadá

4:00 p.m. | New York City vs. FC Cincinnati - MLS Season Pass (Apple TV)

6:00 p.m. | Atlanta United vs. Inter Miami - MLS Season Pass (Apple TV)

8:00 p.m. | Minnesota United vs. Real Salt Lake - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

1:00 p.m. | Deportivo Riestra vs. Talleres - AFA Play, Fanatiz, Disney+

4:00 p.m. | River Plate vs. Banfield - AFA Play, Fanatiz, Disney+, ESPN 2

6:00 p.m. | Belgrano vs. Defensa y Justicia - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

