Partidos de hoy, sábado 24 de agosto del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Los Chankas y Universitario vs. César Vallejo por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y sigue todos los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 24 de agosto del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

12:50 p.m. | Alianza Atlético vs. Sport Boys - L1 Max, L1 Play

3:20 p.m. | Los Chankas vs. Alianza Lima - L1 Max, L1 Play

8:30 p.m. | Universitario vs. César Vallejo - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

10:00 a.m. | Osasuna vs. Mallorca - D Sports, DGO

12:00 p.m. | FC Barcelona vs. Athletic Club - ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Espanyol vs. Real Sociedad - D Sports, DGO

2:30 p.m. | Getafe vs. Rayo Vallecano - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

6:30 a.m. | Brighton vs. Manchester United - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Manchester City vs. Ipswich Town - Disney+

9:00 a.m. | Tottenham vs. Everton - ESPN 5, Disney+

9:00 a.m. | Southampton vs. Nottingham Forest - Disney+

9:00 a.m. | Fulham vs. Leicester City - Disney+

9:00 a.m. | Crystal Palace vs. West Ham - Disney+

11:30 a.m. | Aston Villa vs. Arsenal - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:30 a.m. | Parma vs. AC Milan - ESPN 4, Disney+

11:30 a.m. | Udinese vs. Lazio - Disney+

1:45 p.m. | Inter de Milán vs. Lecce - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Monza vs. Genoa - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Mainz 05 vs. FC Union Berlin - ESPN 2, Disney+

8:30 a.m. | Ausgburg vs. Werder Bremen - Disney+

8:30 a.m. | Hoffenheim vs. Holstein Kiel - Disney+

8:30 a.m. | Freiburg vs. Stuttgart - Disney+

8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Bochum - Disney+

11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

10:00 a.m. | Olympique Lyon vs. AS Mónaco - ESPN 3, Disney+

12:00 p.m. | Lille vs. Angers - Disney+

2:00 p.m. | Saint Étienne vs. Le Havre AC - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

1:00 p.m. | Almere City vs. PSV Eindhoven - Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

5:00 p.m. | Santa Fe vs. Deportivo Pereira - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. | Deportes Tolima vs. Junior - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Mushuc Runa vs. Cumbayá FC - Fanatiz

3:30 p.m. | El Nacional vs. Aucas - Fanatiz

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos & Canadá

5:45 p.m. | Minnesota United vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | CF Montreal vs. New England Revolution - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | DC United vs. FC Dallas - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New York City vs. Chicago Fire - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Inter Miami vs. FC Cincinnati - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. New York RB - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Houston Dynamo vs. Toronto FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Sporting KC vs. Orlando City SC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Nashville SC vs. Austin FC - MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | LA Galaxy vs. Atlanta United - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Portland Timbers vs. St. Louis City SC - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

12:30 p.m. | Deportivo Riestra vs. Sarmiento - Fanatiz, AFA Play

1:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Huracán - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

3:00 p.m. | Instituto vs. Defensa y Justicia - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

5:30 p.m. | Tigre vs. Unión Santa Fe - TyC Sports Internacional

