Partidos de hoy, sábado 25 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericano Sub 20

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Venezuela por el Sudamericano Sub 20 2025. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 25 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Mallorca vs. Real Betis - Disney+, ESPN

10:15 a.m. | Atlético de Madrid vs. Villarreal - D Sports, DGO

12:30 p.m. | Sevilla vs. Espayol - D Sports, DGO

3:00 p.m. | Real Valladolid vs. Real Madrid - Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. | Southampton vs. Newcastle - Disney+

10:00 a.m. | Liverpool vs. Ipswich Town - Disney+

10:00 a.m. | Brighton vs. Everton - Disney+

10:00 a.m. | Bournemouth vs. Nottingham Forest - Disney+

10:00 a.m. | Wolverhampton vs. Arsenal - Disney+, ESPN

12:30 p.m. | Manchester City vs. Chelsea - Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Como vs. Atalanta - Disney+

12:00 p.m. | Napoli vs. Juventus - Disney+, ESPN 2

2:45 p.m. | Empoli vs. Bologna - Disney+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Mainz 05 vs. Stuttgart - Disney+

9:30 a.m. | Augsburgo vs. Heidenheim - Disney+

9:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Werder Bremen - Disney+

9:30 a.m. | Friburgo vs. Bayern Munich - Disney+, ESPN 2

9:30 a.m. | Leipzig vs. Bayer Leverkusen - Disney+

12:30 p.m. | Borussia Mönchengladbach vs. Bochum - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | AS Mónaco vs. Rennes - Disney+

1:00 p.m. | Estrasburgo vs. Lille - Disney+

3:05 p.m. | PSG vs. Reims - Disney+, TV5 Monde

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Luton Town vs. Millwall - Disney+

10:00 a.m. | Bristol City vs. Blackburn Rovers - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

12:45 p.m. | PSV Eindhoven vs. NAC Breda - Disney+

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

7:30 p.m. | Atlético Nacional vs. Once Caldas - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. | San Lorenzo vs. Talleres - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

5:15 p.m. | Estudiantes vs. Unión Santa Fe - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

5:15 p.m. | Instituto vs. Gimnasia y Esgrima - AFA Play, Fanatiz, Disney+

7:30 p.m. | Platense vs. River Plate - AFA Play, Fanatiz, Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Chile vs. Uruguay - D Sports, DGO

6:30 p.m. | Perú vs. Venezuela - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

5:30 p.m. | FBC Melgar vs. Deportivo Cuenca - GOL PERÚ

7:30 p.m. | LDU Quito vs. Alianza Lima - ATV

