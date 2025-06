Partidos de hoy, sábado 28 de junio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial de Clubes, Liga1 y Copa Oro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Benfica vs. Chelsea por el Mundial de Clubes 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 28 de junio del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. ADT vs. Deportivo Garcilaso – L1MAX, L1 Play, Fanatiz y Nativa

3:15 p.m. UTC vs. Sport Boys – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:15 p.m. Melgar vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Mundial de Clubes – FIFA

11:00 a.m. Palmeiras vs. Botafogo – DAZN, DSports, DGO

3:00 p.m. Benfica vs. Chelsea – DAZN, DSports, DGO, Disney+ Premium, América TV y tvGO

Partidos de hoy, Amistosos

10:00 a.m. Costa Rica Sub 17 vs. Colombia Sub 17 – FIFA+

2:00 p.m. Olimpia vs. Racing Club – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

10:00 a.m. Liverpool FC vs. Montevideo Wanderers – Disney+ Premium, GolTV

1:00 p.m. Peñarol vs. CA Cerro – Disney+ Premium, GolTV

1:00 p.m. Defensor Sporting vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium

6:00 p.m. Boston River vs. Miramar Misiones – Disney+ Premium, GolTV

Partidos de hoy, Copa Oro – Concacaf

6:15 p.m. Panamá vs. Honduras – Disney+ Premium, ESPN 2

9:15 p.m. México vs. Arabia Saudita – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Argentina

11:00 a.m. Rosario Central vs. Unión Santa Fe – TyC Sports

Partidos de hoy, Europeo Sub 21 – UEFA

2:00 p.m. Alemania vs. Inglaterra – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Delfín SC vs. Manta FC – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Barcelona SC vs. Libertad FC – El Canal del Fútbol

7:00 p.m. Orense SC vs. LDU Quito – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass