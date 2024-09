Partidos de hoy, sábado 28 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, sábado 28 de septiembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. | ADT vs. Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play

5:30 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC - L1 Max, L1 Play

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Melgar - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

7:00 a.m. | Getafe vs. Leganés - ESPN 3, Disney+

9:15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Leganés - D Sports, DGO

11:30 a.m. | Real Sociedad vs. Valencia - ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Osasuna vs. FC Barcelona - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

6:30 a.m. | Newcastle vs. Manchester City - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Arsenal vs. Leicester - Disney+

9:00 a.m. | Everton vs. Crystal Palace - Disney+

9:00 a.m. | Chelsea vs. Brighton - Disney+

9:00 a.m. | Nottingham Forest vs. Fulham - Disney+

9:00 a.m. | Brentford vs. West Ham - ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Wolverhampton vs. Liverpool - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

8:00 a.m. | Udinese vs. Inter de Milán - ESPN 4, Disney+

11:00 a.m. | Genoa vs. Juventus - Disney+

1:45 p.m. | Bologna vs. Atalanta - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Stuttgart - Disney+

8:30 a.m. | Mainz 05 vs. Heidenheim - Disney+

8:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs. Union Berlin - Disney+

8:30 a.m. | Freiburg vs. St. Pauli - Disney+

8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Augsburg - Disney+

11:30 a.m. | Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

10:00 a.m. | Lens vs. Nice - Disney+

12:00 p.m. | Le Havre AC vs. Lille - Disney+

2:00 p.m. | AS Mónaco vs. Montpellier - ESPN 4, TV5 Monde, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

9:30 a.m. | Willem II vs. PSV Eindhoven - Disney+

11:45 a.m. | NEC Nijmegen vs. Feyenoord - Disney+

Partidos de hoy, Liga MX - México

10:10 p.m. | Atlético San Luis vs. Santos Laguna - Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

11:00 a.m. | Imbabura vs. El Nacional - El Canal del Fútbol

1:30 p.m. | Independiente del Valle vs. U. Católica - El Canal del Fútbol

4:00 p.m. | Cumbayá FC vs. Emelec - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos & Canadá

6:30 p.m. | CF Montreal vs. San Jose Earthquakes - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New York RB vs. New York City - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | DC United vs. Columbus Crew - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Philadelphia Union vs. Atlanta United - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New England Revolution vs. Nashville SC - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | FC Cincinnati vs. Los Angeles FC - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Inter Miami vs. Charlotte FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Chicago Fire vs. Toronto FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | FC Dallas vs. Orlando City - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Minnesota United vs. Colorado Rapids - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Austin FC vs. Real Salt Lake - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | St. Louis City vs. Sporting KC - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Seattle Sounders vs. Houston Dynamo - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Portland Timbers - MLS Season Pass (Apple TV)

