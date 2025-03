Partidos de hoy, sábado 29 de marzo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Sudamericano Sub 17

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre ADT vs. Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación de los partidos de hoy, sábado 29 de marzo del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

1:00 p.m. ADT vs. Alianza Lima - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Binacional - L1 Max, L1 Play

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Boys - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Real Sociedad vs. Valladolid - ESPN 3, Disney+

10:15 a.m. | Espanyol vs. Atlético de Madrid - D Sports, DGO

12:30 p.m. | Alavés vs. Rayo Vallecano - D Sports, DGO

3:00 p.m. | Real Madrid vs. Leganés - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Como vs. Empoli - ESPN 2, Disney+

9:00 a.m. | Venezia vs. Bologna - Disney+

12:00 p.m. | Juventus vs. Genoa - ESPN, Disney+

2:45 p.m. | Lecce vs. AS Roma - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Heidenheim - Disney+

9:30 a.m. | Bayern Munich vs. St. Pauli - Disney

9:30 a.m. | Hoffenheim vs. Augsburgo - Disney+

9:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs. Leipzig - Disney+

9:30 a.m. | Holstein Kiel vs. Werder Bremen - Disney+

12:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Reims vs. Olympique Marsella - ESPN 2, Disney+

1:00 p.m. | Saint Étienne vs. PSG - ESPN 2, Disney+

3:05 p.m. | AS Mónaco vs. Niza - ESPN 2, TV5 Monde, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Watford vs. Plymouth - Disney+

10:00 a.m. | Burnley vs. Bristol City - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

3:00 p.m. NEC Nijmegen vs. AZ Alkmaar - Disney+

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

7:15 a.m. | Fulham vs. Crystal Palace - ESPN, Disney+

12:15 p.m. | Brighton vs. Nottingham Forest - Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

6:05 p.m. | Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

9:10 p.m. | Independiente Medellín vs. Águilas Doradas - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

2:00 p.m. | Vinotinto FC vs. U. Católica - El Canal del Fútbol

6:30 p.m. | Deportivo Cuenca vs. LDU Quito - El Canal del Fútbol

7:00 p.m. | Mushuc Runa vs. Emelec - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

1:30 p.m. | New England Revolution vs. New York RB - MLS Season Pass (Apple TV)

1:30 p.m. | Toronto FC vs. Vancouver Whitecaps - MLS Season Pass (Apple TV)

3:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Charlotte FC - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | DC United vs. Columbus Crew - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Atlanta United vs. New York City - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Inter Miami vs. Philadelphia Union - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Chicago Fire vs. CF Montreal - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | FC Dallas vs. Sporting KC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Minnesota United vs. Real Salt Lake - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Nashville SC vs. FC Cincinnati - MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. | LA Galaxy vs. Orlando City - MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. | San Jose Earthquakes vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. | San Diego FC vs. LAFC - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

2:30 p.m. | Instituto vs. San Martín SJ - Disney+, Fanatiz

4:30 p.m. | Central Córdoba vs. Argentinos Juniors - Fanatiz

4:45 p.m. | Independiente vs. Godoy Cruz - Fanatiz, TyC Sports Internacional

7:00 p.m. | River Plate vs. Rosario Central - ESPN, Disney+, Fanatiz

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 - Conmebol

4:30 p.m. | Chile vs. Argentina - D Sports 2, DGO

7:00 p.m. | Perú vs. Colombia - D Sports 2, DGO

NUESTROS PODCAST

Salario mínimo en Los Ángeles: ¿cuánto subirá en 2025?

Un nuevo ajuste al salario mínimo en Los Ángeles entrará en vigor en 2025. ¿A quién beneficia? ¿Cómo afectará a los trabajadores y negocios? Te lo contamos en El Club de la Green Card. ¡No te lo pierdas!