Partidos de hoy, sábado 7 de setiembre del 2024: horarios y canales TV para ver Amistosos y Nations League

Programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV. Partidos de Alemania y Hungría por la UEFA Nations League 2024-2025.





Programación de los partidos de hoy, sábado 7 de setiembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

3:15 p.m. Melgar vs. Comerciantes Unidos – Liga 1 MAX, L1 Play

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

3:00 p.m. Estados Unidos vs. Canadá – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Naciones – CONCACAF

10:00 a.m. Bermudas vs. República Dominicana – Concacaf GO, Concacaf YouTube

2:00 p.m. Islas Turcas y Vírgenes vs. Belice – Concacaf GO, Concacaf YouTube

3:00 p.m. Dominica vs. Antigua y Barbuda – Concacaf GO, Concacaf YouTube

3:00 p.m. Bahamas vs. Barbados – Concacaf GO, Concacaf YouTube

3:30 p.m. Islas Caimán vs. San Cristóbal – Concacaf GO, Concacaf YouTube

Partidos de hoy, Copa Argentina

6:00 p.m. Boca Juniors vs. Talleres – TyC Sports

Partidos de hoy, Copa Ecuador

7:00 p.m. Guayaquil City vs. Delfín SC – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Mundial Femenino Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. Venezuela vs. Nigeria - DSports, DGO

3:00 p.m. Corea del Sur vs. Alemania – DSports, DGO

6:00 p.m. Marruecos vs. España – DSports, DGO

6:00 p.m. Estados Unidos vs. Paraguay – DSports, DGO

Partidos de hoy, Nations League – UEFA

08:00 a.m. Islas Feroe vs. Macedonia del Norte – Disney+ Premium, ESPN 5

11:00 a.m. Georgia vs. República Checa – Disney+ Premium

11:00 a.m. República Irlanda vs. Inglaterra – Disney+ Premium, ESPN

11:00 a.m. Moldavia vs. Malta – Disney+ Premium

11:00 a.m. Armenia vs. Letonia – Disney+ Premium

1:45 p.m. Países Bajos vs. Bosnia – Disney+ Premium, ESPN

1:45 p.m. Alemania vs. Hungría – Disney+ Premium

1:45 p.m. Ucrania vs. Albania – Disney+ Premium, ESPN 4

1:45 p.m. Grecia vs. Finlandia – Disney+ Premium