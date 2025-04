Partidos de hoy, viernes 18 de abril del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Binacional vs. Universitario y Alianza Lima vs. Los Chankas por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, viernes 18 de abril del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 – Perú

3:00 p.m. Melgar vs. Deportivo Garcilaso – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

5:30 p.m. Binacional vs. Universitario – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

8:00 p.m. Alianza Lima vs. Los Chankas – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. Espanyol vs. Getafe – DGO, D Sports

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. Rennes vs. Nantes – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

12:00 p.m. Danubio vs. Boston River – Disney+ Premium

2:00 p.m. Miramar Misiones vs. Nacional – Disney+ Premium

4:30 p.m. Cerro Largo vs. River Plate M. – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

06:30 a.m. Derby County vs. Luton Town – Disney+ Premium

09:00 a.m. Watford vs. Burnley – Disney+ Premium

11:30 a.m. Sheffield United vs. Cardiff City – Disney+ Premium, ESPN 5

2:00 p.m. Oxford Utd. vs. Leeds United – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Liga de Portugal

09:30 a.m. Río Ave vs. Santa Claraa – GolTV, GolTV Play

12:00 p.m. FC Porto vs. FC Famalicao – GolTV, GolTV Play

2:30 p.m. Sporting CP vs. Moreirense – GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

4:30 p.m. LDU Quito vs. Aucas – El Canal del Fútbol

7:00 p.m. Barcelona SC vs. El Nacional – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Gimnasia LP vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN

5:15 p.m. Racing Club vs. Central Córdoba – TyC Sports

7:30 p.m. Unión Santa Fe vs. Newell’s Old Boys – Disney+ Premium

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs. Independiente – TyC Sports

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

1:00 p.m. Al Qadisiya vs. Al Nassr – Zapping Sports

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Galatasaray vs. Bodrumspor – Disney+ Premium