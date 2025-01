Partidos de hoy, martes 14 de enero del 2025: horarios y canales TV para seguir EN VIVO Amistosos y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Junior por la Serie Colombia 2025.

Programación de los partidos de hoy, martes 14 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Serie Colombia - Conmebol

6:30 p.m. | Junior vs Universitario - Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | West Ham vs Fulham - ESPN 3, Disney+

2:30 p.m. | Chelsea va Bournemouth - ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Brentford vs Manchester City - Disney+

3:00 p.m. | Nottingham Forest vs Liverpool - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Como 1907 vs AC Milan - Disney+

2:45 p.m. | Atalanta vs Juventus - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

12:30 p.m. | Holstein vs Borussia Dortmund - ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Wolfsburgo vs Borussia Mönchengladbach - Disney+

2:30 p.m. | Bayer Leverkusen vs Mainz 05 - Disney+

2:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs Friburgo - Disney+

Partidos de hoy, Campeonato Paranaense - Brasil

6:00 p.m. | Paranaense vs Rio Branco - Fanatiz

Partidos de hoy, Campeonato Carioca - Brasil

5:30 p.m. | Botafogo vs Portuguesa - Brasileirao Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

2:45 p.m. | Cardiff vs Watford - Disney+

Partidos de hoy, Copa Betano - Chile

6:00 p.m. | Coquimnbo Unido vs Godoy Cruz - Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Ourense vs Valencia - DSports, DGO

Partidos de hoy, Copa - Países Bajos

12:45 p.m. | AZ Alkmaar vs Ajax - GolTV Play, GolTV

3:00 p.m. | PSV vs Excelsior - GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Scottishy Premiership - Escocia

3:00 p.m. | Dundee vs Celtic - Disney+

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata - Argentina

6:00 p.m. | Universidad Católica vs Atlético Tucumán - Disney+

8:00 p.m. | Independiente vs Olimpia - Disney+

