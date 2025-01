Partidos de hoy, miércoles 29 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericano Sub 20 y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Venezuela por el Sudamericano Sub 20. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 29 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate PLAY STATION 5, ENTRADAS A LA NOCHE CREMA Y OTROS PARTIDOS, CAMISETAS OFICIALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Amistoso internacional - Conmebol

8.00 p.m. | Universitario vs Inter Miami - GOLPERU, Latina



Partidos de hoy, Champions League - UEFA

3:00 p.m. | Juventus vs Benfica - ESPN 5, Disney+

3:00 p.m. | Bayer Leverkusen vs Sparta Praga - Disney+

3:00 p.m. | Inter de Milan vs Monaco - ESPN 7, Disney+

3:00 p.m. | Girona vs Arsenal - Disney+

3:00 p.m. | Manchester City vs Brujas - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Barcelona vs Atalanta - Disney+

3:00 p.m. | PSV vs Liverpool - Disney+

3:00 p.m. | Aston Villa vs Celtic - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Bayern Múnich vs Slovan Bratislava - Disney+

3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Shakhtar Donestk - Disney+

3:00 p.m. | Stuttgart vs PSG - ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Sporting vs Bologna - Disney+

3:00 p.m. | Lille vs Feyenoord - Disney+

3:00 p.m. | Stade Brestois vs Real Madrid - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Sturm Graz vs RB Leipzig - Disney+

3:00 p.m. | GNK Dinamo vs Milan - ESPN 6, Disney+

3:00 p.m. | RB Salzburgo vs Atlético de Madrid - Disney+

3:00 p.m. | Young Boys vs Crvena Zvezda - Disney+

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Uruguay vs Perú - DSports, DGO

6:30 p.m. | Paraguay vs Venezuela - DSports, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Gimnasia vs San Lorenzo - AFA Play

3:00 p.m. | Talleres vs Independiente - AFA Play, TyC Sports

5:15 p.m. | Unión Santa Fe vs Boca Juniors - ESPN, Disney+, AFA Play

5:15 p.m. | Huracán vs Estudiantes - AFA Play, TyC Sports

7:30 p.m. | River Plate vs Instituto - ESPN, Disney+, AFA Play

Partidos de hoy, Campeaonatos locales - Brasil

4:30 p.m. | Mirassol vs Guaraní - Brasileirao Play

4:30 p.m. | Sao Bernardo vs Santos - Brasileirao Play

5:30 p.m. | Noroeste vs Inter de Limeira - Brasileirao Play

5:30 p.m. | Barra do Garcas vs Hercilio Luz - Brasileirao Play

5:45 p.m. | Ponte Preta vs Corinthians - Brasileirao Play

6:00 p.m. | Figueirense vs Concordia - Brasileirao Play

6:30 p.m. | Chapecoense vs Avaí - Brasileirao Play

7:00 p.m. | Criciúma vs Joinville - Brasileirao Play

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs América - Brasileirao Play

7:30 p.m. | Botafogo SP vs Agua Santa - Brasileirao Play

7:35 p.m. | Portuguesa vs Sao Paulo - Brasileirao Play



Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:30 p.m. | Atlético Nacional vs Bucaramanga - Win Sports, YouTube

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis